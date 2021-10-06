إطلاق مبيعات التذاكر لتجربة "داخل برج العرب".. تعرف على الأسعار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "مجموعة جميرا"، عن إطلاق مبيعات التذاكر المخصصة لتجربة "داخل برج العرب"، التجربة الجديدة والجولة المبتكرة التي تتيح لسكان دولة الإمارات وزوّارها فرصة استكشاف القصص غير المحكية للأيقونة العالمية "برج العرب جميرا".

وأوضحت المجموعة في بيان اليوم أن الجولة تنطلق رسمياً، يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 8:30 مساءً.

وتبدأ أسعار التذاكر من 399 درهماً لتقدم للزوّار تجربة مدّتها 90 دقيقة تصحَبُهم فيها إلى عالم الخيال.

وتتوافّر جولة جديدة كل 15 دقيقة لـ12ضيفاً كحد أقصى في كل جولة.

ويمكن للزّوار حجز التجربة مع إضافات مميّزة مثل إضافة تناول فنجان "الكابتشينو" مع مزيج غني من الذهب عيار 24 قيراط في ردهة "صحن الدار" الشهيرة أو الاستمتاع بالمشروبات الباردة وسط الإطلالات الخلابة على مياه الخليج العربي في ردهة "أوما" أو حتّى إثراء تجربتهم عبر الحجز في أحد مطاعم الفندق الحائزة على الجوائز.

وقال نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق "برج العرب جميرا"، إرمانو زانيني: "يُسعدنا الإعلان عن تدشين تجربة (داخل برج العرب)، التي تجسد فرصة مثالية لاكتشاف أسرار فندق (برج العرب جميرا)".

يشار إلى أنه يمكن شراء تذاكر تجربة "داخل برج العرب" عبر الموقع الإلكتروني: (insideburjalarab.com)، أو من مكتب حجز التذاكر وردهة الاستقبال في "جميرا بيتش هوتيل".

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