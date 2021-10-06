«جافزا» تسجل زيادة في ترخيص الشركات الجديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، نموا قويا في عدد الشركات الجديدة التي تم ترخيصها، بنحو 40% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 8700 شركة.

وأوضحت «جافزا» في بيان اليوم، أنه من بين القطاعات التي شهدت أكبر نسبة زيادة في عدد الشركات الجديدة؛ قطاع الآلات والمعدات بنسبة 188%، وقطاع المركبات والنقل بنسبة 100%، إضافة إلى قطاع تجارة التجزئة والتجارة العامة بنسبة 78%.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام في «دي بي وورلد الإمارات» و«جافزا»، عبدالله بن دميثان، إن «(جافزا) تلعب دورا محوريا في قيادة قطاع التجارة في دبي، مركزا إقليميا وعالميا للأعمال والخدمات اللوجستية، وفخورون بالإنجازات التي حققناها في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤا».

وبين أن «الفضل في هذا النجاح يعود إلى النهج الاستباقي، والسياسات المبتكرة، وحزم التحفيز التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة».

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