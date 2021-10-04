مطور عقاري يتبرع لـ"فض المنازعات الإيجارية" في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه تلقى تبرعاً بقيمة 100 ألف درهم، مقدمة من مطوّر عقاري، وذلك لصالح "لجنة يد الخير" في المركز، بهدف مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز.

وذكرت "أراضي دبي" في بيان اليوم، أن القاضي في مركز فض المنازعات الإيجارية، رئيس لجنة «يد الخير»، عبدالعزيز أنوهي، تسلم المبلغ من الجهة المتبرعة، مثمناً هذه الخطوة التي تؤكد على ثقافة العمل الخيري والإنساني، والتي تتماشى مع الأهداف الرئيسة لإنشاء وتأسيس "لجنة يد الخير"، المتمثلة في توفير الدعم والمساعدة للأسر المتعسرة في قضايا ايجارية؛ مثل المتعرضين للإخلاء من منازلهم، تنفيذاً لحكم إخلاء لعدم سداد الإيجار، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه، وبعض الحالات الإنسانية والاجتماعية، التي يثبت أثناء التقاضي أنها تمر بمصاعب حالت دون الوفاء بالتزاماتها المالية.





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