«طيران الإمارات» تمدد شراكتها مع «كوانتاس» 5 سنوات

المصدر: بوسطن - دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركتي «طيران الإمارات» و«كوانتاس»، أنهما ستمددان شراكتهما الأساسية لمدة خمس سنوات أخرى، ما يعني أن متعاملي الناقلتين وأعضاء برنامجيهما لمكافأة الولاء سيواصلون الاستفادة من شبكة مشتركة واسعة، وملايين مقاعد المكافآت للسفر عبر أستراليا ونيوزيلندا وأوروبا والمملكة المتحدة.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان اليوم، بأن رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، والرئيس التنفيذي لمجموعة «كوانتاس»، آلان جويس، وقعا اتفاقية تمديد الشراكة على هامش الاجتماع السنوي العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في بوسطن الأميركية.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنه مع تعافي الناقلتين وصناعة الطيران عامة، تدريجياً من تأثيرات «كوفيد-19»، ستواصل الشراكة مساهمتها في تحقيق تحسن على الصعيد المالي لكل منهما.

ووفقا للبيان، ستسعى «كوانتاس» و«طيران الإمارات» للحصول على تفويض من السلطات ذاتها، منها لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية، لمواصلة العناصر الأساسية للشراكة بما في ذلك تنسيق الأسعار والجداول الزمنية والمبيعات والتسويق السياحي على المسارات المعتمدة حتى عام 2028.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً خياراً للتجديد خمس سنوات أخرى بعد ذلك.

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