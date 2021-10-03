«لوفتهانزا» تطلق خط رحلات جديداً من ميونيخ إلى دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وصلت إلى مطار دبي الدولي، صباح أمس، رحلة طيران شركة «لوفتهانزا» الألمانية، رقم «LH638»، لتدشن خط رحلات جديداً بين ميونيخ ودبي ثلاث مرات في الأسبوع.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن الرحلة رقم «LH638» تغادر ميونيخ أيام: الإثنين والأربعاء والجمعة الساعة 10:30 مساءً، لتصل إلى مطار دبي الدولي إلى دبي الساعة 06:40 صباحاً في اليوم التالي، فيما تغادر الرحلة رقم «LH639» من دبي أيام: الثلاثاء والخميس والسبت الساعة 8:30 صباحاً، لتصل إلى ميونيخ الساعة 12:50 بعد الظهر. وستشغل «لوفتهانزا» طائرة من طراز «إيرباص A350-900»، التي تعدّ من أكثر الطائرات العصرية والصديقة للبيئة في العالم، وتؤكد التزام «لوفتهانزا» بالاستدامة. وقال مدير أول مبيعات مجموعة «لوفتهانزا» للخطوط الجوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، سيركان جيرجوين، إن «دولة الإمارات وجهة سفر أساسية بالنسبة للمجموعة»، لافتاً إلى أن إطلاق خط الطيران الجديد بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، يضاعف السعة المقعدية على كل الرحلات المتجهة إلى الإمارات. وأضاف جيرجوين: «نتوقع زيادة الطلب على هذا الخط خلال فصل الشتاء، بالتحديد لوجهات العطلات في جبال الألب والولايات المتحدة وكندا، وقد حرصنا على توفير 85 ألف مقعد إضافي على متن رحلات مجموعة (لوفتهانزا) لتلبية هذا الطلب».

من جهته، قال نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، جمال محمد الحاي، إن «ألمانيا من بين الأسواق الـ10 الأولى لمطار دبي الدولي، بعدد ركاب بلغ 2.6 مليون خلال عام 2019». وأكد أن إطلاق المسار الجديد سيساعد في تحقيق مزيد من النمو من خلال تعزيز وجهات السفر، وزيادة السعة المقعدية على الرحلات الجوية بين الوجهتين. في السياق نفسه، قال القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، هولجر مانيكه، إن «الخط الجديد لرحلات (لوفتهانزا) المباشرة بين دبي وميونيخ مهم للغاية لربط شعبي البلدين». وبحسب «لوفتهانزا»، سيكمل الخط الجديد في دبي الرحلات اليومية الحالية إلى فرانكفورت، إضافة إلى رحلات الخطوط السويسرية اليومية من دبي إلى زيوريخ في الشتاء. كما تعدّ مدينة ميونيخ إحدى أهم محطات «لوفتهانزا»، إذ تتيح مجموعة كبيرة من الوجهات التي يمكن مواصلة السفر إليها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news