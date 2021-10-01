«ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية 2021» يسجل مشاركة بولندية واسعة

المصدر: دبي ■ وام

سجلت الدورة الـ23 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2021، توسعاً ملحوظاً في الشركات البولندية التي تشارك للمرة الأولى في الحدث. وتستعرض الشركات في الجناح البولندي مجموعة من أحدث تقنياتها وخدماتها المبتكرة في مجال تخزين الطاقة وأنظمة الإنارة، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والخدمات والحلول المقدمة للأفراد والشركات والمنظمات الإنسانية، التي تراعي البيئة في كل جوانبها. وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المعرض بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من الخامس إلى السابع من أكتوبر 2021 في موقع «إكسبو 2020 دبي».

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير، أن المعرض يشهد نمواً سنوياً وحضوراً متزايداً من الشركات، وأصحاب القرار، والمستثمرين والمشترين والمهتمين، ما جعله المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة، ومن أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة، والبيئة والنفط والغاز، والأبنية الخضراء، والاستدامة البيئية. وأضاف: «يشكل (ويتيكس) و(دبي للطاقة الشمسية) منصة مثالية لتطوير الشراكات، وعقد الصفقات بين الشركات الدولية ونظيراتها المحلية والإقليمية في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة والبيئة، وغيرها من المجالات ذات الصلة». يذكر أن «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية 2021» يمتد على مساحة تزيد على 29 ألفاً و200 متر مربع، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 55 دولة.

ولفتت الهيئة إلى ضرورة التسجيل المسبق من خلال الموقع الإلكتروني www.wetex.ae لزيارة المعرض، مشيرة إلى أن الدخول مجاني.

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