«دو» تدشن مركزين جديدين للبيانات في أبوظبي ودبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن افتتاحها رسمياً مركزي بيانات جديدين في كل من أبوظبي ودبي، بهدف تزويد الشركات في جميع أنحاء الدولة بأحدث حلول وتقنيات البنية التحتية الرقمية والسحابية.

وستعمل «دو» من خلال مركزي البيانات الجديدين في كل من منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي «كيزاد»، وواحة دبي للسيليكون، على دعم تطلعات المتعاملين، ومساعدتهم على تلبية متطلبات التحول الرقمي، وتسريع اعتماد وتبني الحلول والتقنيات التي تتميز بمستوى عالٍ من المرونة والكفاءة والأمان وقابلية التطوير، بما يتماشى مع متطلبات الأعمال.

وأكدت «دو» أن افتتاح المرفقين الحديثين يتوافق مع الجهود التي تبذلها لتوسيع نطاق عملياتها وحضورها في مجال حلول مراكز البيانات، بما يتيح لها تزويد الشركات العاملة في دولة الإمارات بالبنية التحتية التقنية التي تحتاجها في ظل التطورات التي يشهدها العالم الرقمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، إن افتتاح مركزي البيانات الجديدين في أبوظبي ودبي يشكل أحدث خطوات الشركة في هذا الإطار، والتي تهدف من خلالهما إلى دفع الابتكار، وتزويد المؤسسات بالأدوات والحلول التي تحتاجها لبناء منصات رقمية شاملة، تكون بمثابة ركيزة لنجاح أعمالها الحالية والمستقبلية.

وأضاف: «كلنا ثقة بأن القيمة الكبيرة التي ستقدمها هذه المرافق ستسهم في تعزيز قوة وتطور المنظومة الرقمية في دولة الإمارات، فضلاً عن ترسيخ ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً في مجال التحول الرقمي والتكنولوجي، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية».

ومع إطلاق مركزي البيانات الجديدين في كل من «كيزاد» وواحة دبي للسيليكون، تضم محفظة «دو» الحالية من مراكز البيانات التي تتميز بأدائها العالي وقدرات الاتصال الفائقة، خمسة مراكز في جميع أنحاء دبي وأبوظبي، وتعمل جميعها على تزويد المتعاملين بأحدث الحلول والخدمات الموثوقة ذات المستوى العالي من المرونة.

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