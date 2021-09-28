غرفة دبي تطلق مبادرة جديدة للتعرّف إلى فرص الاستثمار في إفريقيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت غرفة دبي، مبادرة «لماذا إفريقيا؟»، التي تعتبر مجموعة من الإحصاءات الحديثة حول مؤشرات النمو والاقتصاد في مناطق محددة من القارة الإفريقية، لتمثل خدمة جديدة لمجتمع الأعمال للتعرف إلى الفرص الاستثمارية.

وأفادت الغرفة في بيان أمس، بأن المبادرة الجديدة تأتي لاستكشاف وتحليل المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في القارة السمراء جنوب الصحراء الكبرى، وذلك عبر تقسيمها لمناطق تشمل غرب إفريقيا وشرق إفريقيا ووسط وجنوب إفريقيا، وذلك ضمن التحضيرات التي تسبق انطلاق الدورة السادسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال 2021، الذي تنظمه غرفة دبي ومعرض «إكسبو 2020 دبي» خلال الفترة 13-14 أكتوبر في موقع المعرض.

وسلطت المبادرة المبنية على بيانات من غرفة دبي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الضوء على عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة التي تشمل عدد السكان والناتج الإجمالي المحلي والاستثمارات الخارجية المباشرة والتجارة مع الأسواق العالمية ومع دبي.

كما ركّزت على المؤشرات الاقتصادية في منطقة غرب إفريقيا، التي نجحت في عام 2020 رغم تحديات جائحة «كورونا» في أن تستحوذ على 33.2% من تجارة دبي غير النفطية مع القارة الإفريقية، وبقيمة تجارة إجمالية بلغت 16.8 مليار دولار، لتتفوق على الشركاء التجاريين التقليديين لدبي في القارة الإفريقية، في شمال وشرق إفريقيا خلال عام 2020.

وقال مدير عام غرفة دبي، حمد بوعميم، إن «إفريقيا تعد واحدة من أكثر مناطق النمو الاقتصادي الواعدة في العالم، حيث احتلت مكانة بارزة في العديد من المؤشرات العالمية في السنوات الأخيرة باعتبارها وجهة للعديد من الفرص الاستثمارية، ولذلك فإن الدراسات التي تهدف إلى استكشاف وفهم وتحديد حجم اقتصاد القارة تُعد ضرورية للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية واعدة، وهذا ما تسعى مبادرة (لماذا إفريقيا؟) لتحقيقه».

وأضاف بوعميم، أن الدراسات الخاصة بالمبادرة تهدف إلى توفير مرجع مهم للمستثمرين في دبي ودولة الإمارات لتقييم الفرص الرئيسة عبر مختلف القطاعات، وإلقاء نظرة معمقة على التعاون والاستثمار والنمو الذي تقدمه القارة الإفريقية، كما ستُستَكشف هذه الفرص بشكل أكبر في المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال 2021».

الدورة السادسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال تعقد في موقع «إكسبو 2020 دبي».

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