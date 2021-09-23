تقنية آمنة لحماية بيانات 300 ألف اعتماد في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تقدم «كانون»، خلال معرض «إكسبو 2020 دبي» المرتقب، تقنية آمنة ومتطورة لحماية بيانات ما يقدر بنحو 300 ألف اعتماد.

وتطبع الاعتمادات باستخدام أجهزة «كانون»، على شكل «جواز سفر» شخصي، لتحديد المناطق التي يمكن لحاملها الوصول إليها والمناطق التي لا يمكنه وصولها.

وتتيح الاعتمادات للعارضين والزائرين إمكانية الوصول إلى خدمات الطباعة والصور الرقمية في جميع أرجاء المعرض.

وقال المدير التنفيذي لشركة «كانون» الشرق الأوسط وتركيا، فينكاتا سوبرامانيان هاريهاران: «ترتكز رعاية (كانون) في معرض (إكسبو 2020 دبي) على المبادئ والقيم المشتركة، وتعمل على توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تجربة الزائرين، كما تمتد لتشمل استكشاف الفرص، بهدف دفع الابتكار في مجالات مثل الاستدامة والمدن الذكية واستكشاف الفضاء».

وتستضيف «كانون» سلسلة من الأنشطة والبرامج التفاعلية للتعريف بأهمية استخدام قوة الصور في التقاط أكثر الأفكار الملهمة التي يشهدها الحدث، والاحتفاظ بها ومشاركتها مع العالم، وستكون الأنشطة والبرامج التفاعلية التي تقدمها متوافقة مع الموضوعات الأساسية التي يركز عليها المعرض، وتتمثل في الفرص والتنقل والاستدامة مع المنصات ذات الأولوية للشركات، مثل «مستقبل الكوكب»، و«مستقبل البشر في الكوكب»، و«مستقبل ما هو ممكن».

مستقبل الكوكب

خلال أسبوع الاستدامة، تطلق «كانون» مسابقة التصوير الفوتوغرافي «لحظات مهمة»، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

ويواجه المشاركون تحدياً لالتقاط صور إبداعية تعكس النماذج الأفضل للاستدامة، ضمن الفئات الأربع الحاسمة لقضايا الاستدامة، من منظور اقتصادي وبشري وبيئي واجتماعي.

مستقبل البشر على الكوكب

تستضيف «كانون» مبادرات تعليمية لعشاق التصوير، ومن ضمنها «أكاديمية كانون»، كما تنظم جولات أسبوعية لالتقاط الصور في موقع «إكسبو 2020 دبي»، وتوفر خدمات مخصصة للمصورين الفوتوغرافيين، ومصوري الفيديو المحترفين والهواة، من خلال خدمات «كانون» الاحترافية، وتحفيز الأطفال الزائرين خلال الحدث على إطلاق خيالهم ومواهبهم الفنية من خلال «منتزه كانون للابتكار».

مستقبل ما هو ممكن

عملت «كانون» مع «إكسبو 2020 دبي» لجلب «حدود الابتكار» إلى المعرض، وتضم هذه السلسلة مجموعة واسعة من الخبراء لمناقشة التحديات والفرص التجارية المشتركة، التي تتعلق بالموضوعات الرئيسة التي يركز عليها خلال المعرض.

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