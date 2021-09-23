«ديوا» تنفرد بـ «النخبة المتميزة» ضمن جائزة الشيخ خليفة للامتياز

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

انفردت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بجائزة النخبة المتميزة، ضمن جائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الـ19 لعام 2021،

حيث كرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في حفل ختامي للجائزة، الشركات والمؤسسات الفائزة بالجائزة، من خلال فئاتها الماسية والذهبية والفضية، والفئة الجديدة المستحدثة «فئة النخبة المتميزة».

وأفادت «غرفة أبوظبي» في بيان أمس، بأن عدد المؤسسات الفائزة بلغ 21 مؤسسة وشركة، مشيرة إلى أنه شهد فعاليات الحفل، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء، ورئيس اللجنة العليا للجائزة، سعيد عبدالجليل الفهيم.

كما شهد الاحتفال رئيس مجلس إدارة «غرفة أبوظبي»، عبدالله محمد المزروعي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وأعضاء اللجنة العليا للجائزة.

وقال الفهيم، إن «جائزة الشيخ خليفة للامتياز دأبت على الاحتفاء بالتميز والمتميزين، وتقدير المتفوقين وأصحاب الجودة في الأداء»، لافتاً إلى أن «الدورة الـ19 للجائزة كانت استثنائية بكل المقاييس، حيث أتمت فعالياتها وبرامجها السنوية في ظروف صعبة وأمام تحديات أفرزتها جائحة (كورونا)، فقام مكتب الجائزة بالتحول الرقمي والانتقال للعمل عن بُعد بصورة تلقائية».

وأضاف أن ذلك أسهم في أداء أعمال ومهام الجائزة بالكفاءة الأعلى والكلفة الأقل، كما أن التحولات الرقمية والذكية أدت إلى توافر خدمات مكتب الجائزة بصورة شبه دائمة، مشيراً إلى أن تقديم الندوات التعريفية وورش العمل المتخصصة لجميع المشاركين في الفئات المختلفة للجائزة وعلى جميع المستويات المحلية، تم أيضاً من قبل المنصات المرئية وبمشاركة واسعة من الطاقم المحلي والإقليمي والدولي من الخبراء المتعاونين مع برنامج الجائزة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

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