شركة ناشئة في «مصدر» تطلق أول منتج لتخزين الطاقة الحرارية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سيراميك ماتيريلز» الناشئة، والتي تحظى بدعم «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي» ومقرها مدينة مصدر، عن تطوير حل فريد نال براءة اختراع لتحويل النفايات الصناعية الصلبة إلى سيراميك قادر على تخزين طاقة حرارية مرتفعة، ليمثل حلاً يدعم الاقتصاد الدائري، ويسهم في الحد من النفايات وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأوضحت «مصدر» في بيان أمس، أن «سيراميك ماتيريلز» طورت المنتج المبتكر «ريثينك سيراميك-فلورا» ضمن مقرها في مدينة «مصدر»، وهو عبارة عن مادة سيراميك تقنية لتخزين الطاقة الحرارية وقادرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى 1250 درجة مئوية.

وأضافت أن هذا الحل يتيح تخزين الطاقة الحرارية الناتجة عن نظم الطاقة الشمسية المركزة، أو النظم المخصصة للاستفادة من حرارة معالجة النفايات الصناعية، أو من الطاقة الكهربائية المولدة ضمن محطات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، أو حتى من الطاقة الكهربائية الفائضة عن حاجة الشبكة الرئيسة.

وتم تصنيع هذه المادة من مواد معاد تدويرها بالكامل، ووفق عملية خالية من الانبعاثات الكربونية بنسبة 100%، لتمثل حلاً مستداماً وبكلفة منخفضة جداً مقارنة بمواد تخزين الطاقة الحرارية التجارية المتوافرة في السوق.

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