مراكز «اتصالات» الذكية للبيانات تشهد نمواً ملحوظاً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في مجموعة اتصالات، علي أميري، بأن قاعدة عملاء مراكز «اتصالات» الذكية للبيانات «SmartHub»، تشهد نمواً ملحوظاً يعزى بالدرجة الأولى إلى تنوع المراكز وشموليتها لتوفر البيئة المثالية للترابط الشبكي إقليمياً مع المستخدمين النهائيين.

وقال أميري في بيان: «بصفتها واحدة من أكبر مراكز البيانات المستقلة في المنطقة، تُعد مراكز (SmartHub) بمثابة جسر في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يربط القارات ببعضها وتعمل على دعم العمليات الحيوية للعملاء الدوليين».

وأكد التزام «اتصالات» بجعل مراكز «SmartHub» الوجهة المفضّلة للمشغلين حول العالم ومزودي الخدمات السحابية وتبادل البيانات وغيرها من الشركات التي تبحث عن خدمات المراكز الذكية للبيانات بمستوى متطور.

يشار إلى أن مراكز «اتصالات» الذكية للبيانات، تعد شريكاً رقمياً للشركاء الدوليين بمختلف الصناعات بما في ذلك شركات الاتصالات، ومشغلي الخدمات غير التقليدية، ومزودي الخدمات السحابية، وشبكات بث المحتوى، والخدمات المالية، ومنصات الألعاب الإلكترونية.



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