متطوعو «إكسبو 2020 دبي».. 30 ألفاً يمثلون دولة الإمارات و135 بلداً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي» بجهود 30 ألف متطوع سيسهمون في تقديم نسخة استثنائية من «إكسبو» الدولي، ويمثلون أكثر من 135 جنسية بأعمار تراوح بين 18 و79 عاماً.

ويتشكل فريق المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي» من طلبة جامعات وموظفين، وربات بيوت، ومتقاعدين، إضافة إلى أصحاب الهمم، فيما يشكل المواطنون الإماراتيون نسبة 45% من المتطوعين. وقد أكمل المتطوعون أكثر من 40 ألف ساعة تدريب حتى الآن.

وبدعم من شركة اتصالات، الشريك الرسمي لبرنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»، فقد استقبل «إكسبو 2020 دبي» أكثر من 180 ألف «إبداء رغبة» في التطوع، متجاوزاً بكثير الرقم المتوقع.

قيم ومبادئ الدولة

وتفصيلاً، أشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، بجهود 30 ألف متطوع سيسهمون في تقديم نسخة استثنائية من «إكسبو» الدولي حين تجمع الإمارات العالم اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «يتزامن تنظيم (إكسبو 2020 دبي) مع احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، ويجسد المتطوعون القيم والمبادئ التي قامت عليها دولتنا، فهم من جنسيات وانتماءات ومجموعات عمرية متنوعة، وسيسافرون من مختلف الإمارات السبع للانضمام إلينا مع استعداداتنا للترحيب بالعالم بروح التعاون والتسامح والتفاؤل بالمستقبل».

وأضاف: «تفصلنا أيام معدودة عن انطلاق (إكسبو 2020 دبي) الذي يترقبه العالم أجمع، ويظهر المتطوعون حماساً منقطع النظير، وعزيمة والتزاماً مستمداً من إرث الإمارات الراسخ في التميز والنجاح حتى مع التحديات التي واجهتنا في ظل جائحة (كوفيد-19).. نحن ممتنون لحماسهم وإخلاصهم، المتجذر في فهمهم لما يمكن أن يحققه (إكسبو 2020 دبي) للإمارات والعالم. وبدعمهم، فإن (إكسبو 2020 دبي) جاهز تماماً لتحقيق مهمته في صنع مستقبل أفضل للإنسان والكوكب، في دولة الإمارات وخارجها».

ساعات التدريب

وقد أكمل المتطوعون في «إكسبو 2020 دبي» أكثر من 40 ألف ساعة تدريب حتى الآن، مظهرين جاهزيتهم لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم، فيما من المنتظر أن يتواصل التدريب طوال الأشهر المقبلة لإعداد المتطوعين للقيام بأدوارهم في المعرض.

وحضر آلاف المتطوعين تجربة تعريفية في «مركز دبي للمعارض» بموقع «إكسبو 2020 دبي»، وهي واحدة من 13 جلسة مصممة للتعليم والإلهام، مع الالتزام التام بإجراءات السلامة الخاصة بمكافحة «كوفيد-19».

وتم تصميم برنامج تدريب المتطوعين المكثف في «إكسبو 2020 دبي» لمنحهم مهارات ومعارف أساسية تتعلق بأدوارهم، مع إظهار كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة.

كما خاض المتطوعون رحلة تدريب عامرة بالمشاركة، لضمان جاهزيتهم للحدث شملت التعليم الإلكتروني وحصص التدريب المباشر وجهاً لوجه مع خبراء «إكسبو 2020 دبي».

ويتشكل فريق المتطوعين في «إكسبو» من طلبة جامعات وموظفين في جهات عامة، وربات بيوت ومتقاعدين، إضافة إلى أصحاب الهمم، فيما يشكل المواطنون 45% من المتطوعين، الذين يمثلون معاً أكثر من 135 جنسية وتراوح أعمارهم بين 18 و79 عاماً.

متطوعة إماراتية

قالت المتطوعة الإماراتية سعاد المرزوقي، البالغة من العمر 19 عاماً: «أنا فخورة بعملي كمتطوعة في (إكسبو 2020 دبي)، خصوصاً أنها أول تجربة لي كعمل في أجواء احترافية عالمية، وأنا واثقة بأنني سأتعلم الكثير هنا، أكثر مما كنت سأتعلمه في أيّ مكان آخر، لاسيما من حيث التعامل مع الزوار على اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم».

أسترالية فلبينية

قالت المتطوعة الأسترالية كارديلا كولسون، البالغة من العمر 57 عاماً: «أنا فلبينية الأصل، لكنني هاجرت إلى أستراليا، لذلك أعتبر نفسي مواطنة عالمية.. إنني أشعر بالسعادة لمشاركتي في هذا الحدث التاريخي».

وأضافت: «المشاركة في (إكسبو 2020 دبي) تجربة العمر، فأنا أبلغ من العمر 57 عاماً، وأتطلع بفارغ الصبر للتعرف إلى أشخاص متنوعين من أنحاء العالم».

متطوع أميركي

قال المتطوع جو موسكاريتولو، أميركي الجنسية: «كنت قد زرت (إكسبو نيويورك) في منطقة فلاشينغ، وذلك عندما كنت يافعاً مع جدتي وإخوتي، وهو الوحيد الذي شهدته. والآن أنا في (إكسبو 2020 دبي) كمتطوع وزائر، وأكثر ما يثير اهتمامي هو التقنيات والأبنية الرائعة، هناك أكثر من 190 دولة مشاركة، وأريد أن أزور العديد من أجنحة الدول».

• نهيان بن مبارك: «المتطوعون يظهرون حماساً منقطع النظير، وعزيمة والتزاماً مستمداً من إرث الإمارات في التميز والنجاح، ونحن ممتنون لإخلاصهم».

• المواطنون يشكلون نسبة 45% من المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي».

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