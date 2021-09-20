14.8 مليون مسافر عبر «دبي الدولي» خلال 8 أشهر

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى 14 مليوناً و864 ألفاً و461 مسافراً، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه بلغ إجمالي أعداد المسافرين الدوليين الذين استخدموا مطار دبي، خلال أغسطس الماضي، مليونين و303 آلاف و344 مسافراً، مقابل مليون و915 ألفاً و887 مسافراً في يوليو السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 20.2%.

وأشارت البيانات إلى أن أغسطس 2021 سجل أعلى معدل للمسافرين في مطار دبي الدولي، منذ جائحة «كوفيد-19».

أعداد المسافرين

ووفقاً للإحصاءات، سجّل عدد المسافرين، خلال يناير الماضي، نحو 2.04 مليون مسافر، فيما سجل فبراير1.67 مليون مسافر، في حين بلغ عدد المسافرين في مارس نحو 2.03 مليون مسافر، ليصل العدد خلال أبريل إلى نحو 1.87 مليون مسافر، بينما وصل في مايو إلى 1.47 مليون مسافر، ليرتفع إلى 1.5 مليون في يونيو.

ووصل إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى 10 ملايين و645 ألفاً و230 مسافراً، خلال النصف الأول من العام الجاري.

الحركات الجوية

إلى ذلك، بلغ عدد الحركات الجوية في مطارَي دبي الدولي وآل مكتوم الدوليين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، نحو 157.6 ألف حركة، موزعة بين 138 ألف حركة في مطار دبي، و19.5 ألف حركة في مطار آل مكتوم.

وسجلت الحركة الجوية في «دبي الدولي»، خلال أغسطس وحده، نحو 18.7 ألف حركة، بينما وصلت إلى 2393 حركة في مطار آل مكتوم الدولي.

الشحن

وعلى صعيد الشحن، تعامل مطار دبي الدولي، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس من العام الجاري، مع نحو 1.43 مليون طن من الشحنات الجوية، منها 183 ألفاً و42 طناً خلال أغسطس 2021.

وسجّل مطار آل مكتوم الدولي أكثر من 127 ألف طن من الشحن الجوي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ونحو 16 ألفاً و286 طناً من الشحن الجوي، خلال أغسطس الماضي وحده.

نمو قوي

يشار إلى أن مؤسسة مطارات دبي توقعت، أخيراً، نتائج إيجابية، وأن يشهد مطار دبي الدولي نمواً قوياً خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك مع بدء العمل بتخفيف قيود السفر للقادمين إلى دبي من بعض الدول الإفريقية والآسيوية، وفي إطار نجاح الخطط الاستراتيجية للإمارة في إدارة تداعيات جائحة «كوفيدـ19»، وقيادتها حركة التعافي السياحي في العالم.

أرقام إيجابية

أفادت مؤسسة مطارات دبي بأنه مع إعادة افتتاح مبنى الركاب (1) والكونكورس (D) في مطار دبي الدولي، والمحطة الرئيسة لـ60 شركة طيران دولية، فإنها بدأت، في النصف الثاني من العام، تحقيق أرقام إيجابية جداً، لاستيعاب النشاط الموسمي للمسافرين خلال العطلة الصيفية، لافتة إلى أن الأرقام الأولية دفعت نحو التوسع المستمر في شبكات خطوط الناقلتين الأساسيتين في الإمارة، وهما «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، اللتان تمتد شبكتهما المشتركة إلى نحو 170 وجهة حول العالم.

2.3 مليون مسافر استخدموا مطار دبي الشهر الماضي.

مطار دبي الدولي تعامل مع 1.43 مليون طن من الشحنات الجوية، خلال الفترة بين يناير وأغسطس.

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