«مي كرين»: «إكسبو 2020 دبي» ينعش نشاط رافعات البناء

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفادت شركة «مي كرين» الدولية، المتخصصة في قطاع خدمات ومستلزمات رافعات التشييد والبناء، بأن معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي تنطلق فعالياته بداية أكتوبر المقبل، أنعش نشاط سوق رافعات البناء محلياً، مع توجه عدد كبير من الشركات لإنجاز مشروعاتها قبيل المعرض.

وقال المدير العام للشركة، أندريه جيكالو، لـ«الإمارات اليوم»، إنه من المتوقع أن يكون «إكسبو 2020» محفزاً فاعلاً لزيادة رواج أنشطة رافعات البناء، وذلك مع توقع استقطاب العديد من الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة، سواء قبل أو خلال أو حتى بعد المعرض.

وأضاف جيكالو أن اقتراب موعد إقامة المعرض كان له تأثيرات إيجابية في التعافي السريع لقطاع عمل الرافعات في دبي والدولة بشكل عام، رغم تداعيات جائحة «كورونا».

وأشار إلى أن الشركة اختارت دبي لافتتاح أول مقر إقليمي لها بالمنطقة في قطاع خدمات رافعات البناء، بعد أن دشنت أعمال المقر الجديد خلال معرض «الخمسة الكبار» الذي اختتم أعماله أخيراً.

وذكر جيكالو أن «الشركة قررت العمل من دبي، لما توفره الإمارة من عوامل جذب دبي، تجعلها حاضنة أعمال مثالية للشركات للتوسع والانتشار إلى العالمية».

وبيّن إلى أن «مي كرين»، تقدم خدماتها عبر منصّة رقمية للحصول على خدمات الرافعات ومستلزماتها في عدد من الدول، منها روسيا وماليزيا وفيتنام والهند، لافتا إلى أن دبي تصنف على المستوى العالمي بأنها من ضمن أكثر الأسواق التي تضم عدداً كبيراً من رافعات التشييد، كما أنها تمتاز بتنافسية عالية في القطاع.

وأكد جيكالو أن قطاع رافعات البناء في دبي شهد تعافياً سريعاً من تداعيات الجائحة، مقارنة بالعديد من مدن ودول العالم.

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