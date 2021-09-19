المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انتُخبت الإمارات نائباً لرئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق، للدورة الثانية على التوالي، وذلك خلال اجتماعات المنتدى التي عقدت بمشاركة 57 دولة.

وشارك وفد الدولة في اجتماع المجلس الإشرافي على المبادرة، وتم خلاله انتخاب رئيس ونوّاب المنتدى، حيث تم انتخاب الإمارات، ممثلة بالمدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، نائباً لرئيس المنتدى.

وبحث المنتدى الذي عقد، والمعرض الافتراضي المصاحب له، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، تعزيز التعاون الضريبي بين دول ومناطق «الحزام والطريق»، خصوصاً ما يتعلق بالاستفادة من الفرص المتاحة في المجال الرقمي لتطوير القطاع الضريبي مستقبلاً، وتحسين أنظمته من خلال التوسع في التحول الرقمي.

كما تم خلال المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام، مناقشة آفاق الاقتصاد الرقمي، وسبل التوسع في التحول الرقمي بالقطاع الضريبي، بالاعتماد على الإدارة الضريبية الرقمية، وتعزيز الخدمات الضريبية الرقمية، ومناقشة استخدام التقنيات الحديثة في المعاملات الضريبية، ومن بينها تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين»، والاستفادة من مميزات تقنيات البيانات الضخمة لتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي، وزيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الضريبي، إضافة إلى تحديث وسائل إدارة البيانات الضريبية، وتبادل المعلومات الضريبية، وتطوير أطر الرقابة وحماية أمن البيانات الضريبية.

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