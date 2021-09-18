النفط يستقر فوق 75 دولاراً.. وعودة بطيئة للإنتاج الأميركي

المصدر: عواصم ■ رويترز

انخفضت أسعار النفط، أمس، لكنها استقرت فوق 75 دولاراً للبرميل، وظلت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 3% بفضل التعافي البطيء في الإنتاج الأميركي بعد إعصارين في خليج المكسيك.

وانخفضت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 27 سنتاً، ما يعادل 0.36% إلى 75.40 دولاراً للبرميل بعدما ارتفعت أول من أمس 21 سنتاً.

بدورها، هبطت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» 39 سنتاً أو 0.54% إلى 72.22 دولاراً بعد أن استقرت دون تغيير عند التسوية في الجلسة السابقة الخميس.

وقال كبير محللي السوق لدى «أواندا»، إدوارد مويا: «انخفضت أسعار النفط قليلاً، مع استمرار عودة الإنتاج الأميركي ببطء».

وأضاف: «تشهد أسعار النفط أسبوعاً جيداً آخر على الرغم من الضعف عموماً في السلع الأولية الذي نجم عن قوة الدولار».

وكان الدولار صعد إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، أمس، ما جعل واردات النفط الخام المقومة بالدولار أكثر كلفة بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى.

وكان 28% من إنتاج الخام الأميركي في خليج المكسيك لايزال متوقفاً حتى أول من أمس الخميس، بعد 17 يوماً من الإعصار «آيدا».

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أولية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن صادرات الخام بالولايات المتحدة خلال سبتمبر الجاري تراجعت إلى ما بين 2.34 و2.62 مليون برميل يومياً، من ثلاثة ملايين برميل يومياً في أواخر أغسطس 2021.

وفي سوق الأسهم، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، أمس، لتسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، إذ قفزت أسهم شركات الرقائق ذات الثقل، وأسهم بعض المستثمرين في تحقيق المكاسب الأخيرة.

وتضافرت الآمال في قيادة سياسية جديدة، وزيادة التطعيمات الواقية من «كوفيد-19»، وتراجع الإصابات بالفيروس، لتصعد بالمؤشر «نيكي» 8.58% في المتوسط الشهر الجاري. وعلى الرغم من انخفاضه في جلستين سابقتين، فقد أنهى المؤشر الأسبوع مرتفعاً 0.39%، ومسجلاً مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وكانت شركات الشحن أكبر الرابحين في المؤشر الفرعي للصناعة في «بورصة طوكيو»، إذ قفز سهم «نيبون يوسين» 2.88%، وسهم «كاواساكي كيسن» 4.24%. كما ازدادت أسهم شركات الطيران والسكك الحديدية بنسبة 1.67% و1.16% على التوالي.

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