«اتصالات» تتيح الطلب المسبق لـ «آي فون 13» و«آي باد» اعتباراً من اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، عن توفير أحدث إصدارات «آي فون» و«آي باد»، بما يشمل الهواتف المبتكرة والعصرية، «آي فون 13 برو»، و«آي فون 13 برو ماكس»، و«آي فون 13»، و«آي فون 13 ميني»، إضافة إلى الجيل التاسع من «آي باد» بقدراته العالية وسعره الملائم، و«آي باد ميني» ذات التصميم الجديد للشاشة، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء طلب أجهزة «آي فون 13» وأجهزة «آي باد ميني» و«آي باد» مسبقاً، اعتباراً من اليوم، على أن تكون متوافرة بتاريخ 24 سبتمبر.

وأفادت الشركة في بيان بأن هواتف «آي فون 13 برو»، و«آي فون 13 برو ماكس»، تتميز بتصاميم جديدة كلياً ونظام كاميرا يُعدّ الأكثر تطوّراً على أجهزة «آي فون»، إضافة إلى شاشة Super Retina XDRمزوّدة بتقنية «ProMotion»، وبطارية تدوم أطول، مع شريحة A15 Bionicالمصمّمة بواسطة شركة «أبل» بمعالج «5-core GPU»،مدعمة بتقنية الجيل الخامس المتطوّرة.

وأضافت أن هواتف «آي فون 13»، و«آي فون 13 ميني»، تتميز بنظام كاميرا مزدوجة هو الأكثر تطوراً في هواتف «آي فون»، وشريحة «A15 Bionic».

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