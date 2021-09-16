«اتصالات» تتيح الطلب المسبق لـ «آي فون 13» اعتباراً من غد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة اتصالات اليوم، عن توفير أحدث إصدارات «آي فون» «و»آي باد«بما يشمل الهواتف المبتكرة والعصرية،»آي فون 13 برو«، و»آي فون 13 برو ماكس«، و»آي فون 13«، وآي فون 13 ميني»، إضافة إلى الجيل التاسع من «آي باد» بقدراته العالية وسعره الملائم، و«آي باد ميني» ذو التصميم الجديد للشاشة، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء طلب أجهزة «آي فون 13» وأجهزة «آي باد ميني» و«آي باد» مسبقاً، اعتباراً من غد (17 سبتمبر)، على أن تكون متوافرة بتاريخ 24 سبتمبر.

وأفادت الشركة في بيان بأن هواتف «آي فون 13 برو»، و«آي فون 13 برو ماكس»، تتميز بتصاميم جديدة كلياً ونظام كاميرا يُعد الأكثر تطوراً على أجهزة «آي فون»، إضافة إلى شاشة «Super Retina XDR» مزوّدة بتقنية «ProMotion»، وبطارية تدوم أطول، مع شريحة «A15 Bionic» المصمّمة بواسطة شركة «آبل» بمعالج «5-core GPU»، مدعمة بتقنية الجيل الخامس المتطورة.

وأضافت أن هواتف «آي فون 13»، و«آي فون 13 ميني»، تتميز بنظام كاميرا مزدوجة هو الأكثر تطوراً في هواتف «آي فون»، وشريحة «A15 Bionic» متينة وذات تصميم أنيق، في حين يتميز «آي باد ميني» بشاشة كاملة تمتد إلى الحواف وشريحة «A15 Bionic»، متوافقة مع شبكة الجيل الخامس، وبخاصية «Center Stage» وغيرها.

وذكرت الشركة أن جهاز «آي باد»، يضم شريحة «A13 Bionic» المصمّمة بواسطة «آبل» وخاصية «Center Stage»، إلى جانب خاصية «True Ton»، ويبدأ بسعات ضعف عما كان سابقاً.

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