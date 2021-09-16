"الاتحاد للطيران" تدهش زوار "مول الإمارات" بخصم 50% على التذاكر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران أنها تقيم خلال الفترة ما بين 16 إلى 23 سبتمبر الجاري، جناح عرض في "مول الإمارات" بدبي، ليدهش الزوار بخصومات مدهشة، حيث سيحصل الضيوف على خصم بواقع 50% على جميع التذاكر التي يتم حجزها من خلال الجناح.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن الجناح يقع في الطابق الأرضي في "المول"، ويفتح يومياً من الساعة الـ10 صباحاً حتى الـ10 ليلاً في أيام الأسبوع وحتى الساعة 12 منتصف الليل أيام إجازة الأسبوع.

وقالت نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والرعاية في "الاتحاد للطيران"، أمينة طاهر: "تقدم (الاتحاد للطيران) هذه التجربة الفريدة لمنح الضيوف من كافة الأعمار فرصة لمعرفة المزيد عن (الاتحاد للطيران)".

وأضافت أن الضيوف الذين يزورون جناح "الاتحاد للطيران" سيحصلون على "كود" خصم خاص يصل إلى 25% لحجوزاتهم القادمة، وتتوافر الخصومات عند الحجز على متن الدرجة السياحة ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى على أن يتم السفر حتى الثامن من ديسمبر 2021.

وللاحتفاء بهذه المبادرة، يمكن لجميع أعضاء برنامج "شير"، خلال الفترة ما بين 16 سبتمبر إلى 30 سبتمبر الجاري، تحويل نقاط بطاقة "شير" إلى أميال "ضيف الاتحاد للطيران" للحصول على أميال إضافية بنسبة 50%.

ويمكن لغير أعضاء برنامج "ضيف الاتحاد" مسح "كود" الاستجابة السريع للانضمام إلى عضوية "ضيف الاتحاد" والحصول على 1000 ميل إضافي ترحيبي من الشركة.

كما يمكن أن يحصل الأعضاء الجدد على فرصة للفوز بخمس تذاكر ذهاب وعودة على متن درجة الأعمال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news