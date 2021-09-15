«اعتباراً من اليوم».. «تعاونية أم القيوين» تفتح الباب لاستكمال الاكتتاب على 370.3 ألف سهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «تعاونية أم القيوين» بإدارة «تعاونية الاتحاد»، في بيان لها، عن استكمال الاكتتاب لرأس المال على 370 ألفاً و399 سهم، بهدف زيادة حجم الاستثمار بتجارة التجزئة، وذلك من 15 سبتمبر ولغاية 21 سبتمبر 2021 لمواطني الدولة حملة جوازات سفر إمارة أم القيوين، لافتة إلى أن الاكتتاب سيتم من خلال «آفاق الإسلامية للتمويل»، في مقر النادي العربي الثقافي الرياضي بأم القيوين.



وقال رئيس مجلس إدارة «تعاونية أم القيوين»، ناصر التلاي: «نهدف من استكمال الاكتتاب، إلى رفع رأس المال التشغيلي لتشغيل المركز التجاري السكني الذي يحتوي على هايبرماركت (تعاونية)، ومحلات تجارية، وشقق سكنية، مع جميع الخدمات والمرافق الترفيهية، وفقاً لأحكام عقد تأسيس جمعية أم القيوين التعاونية، ونظامها الأساسي، وعقد الإدارة والتشغيل مع (تعاونية الاتحاد)»، مشيراً إلى أن «تعاونية أم القيوين» أنُشئت لتوفر أفضل الخدمات للمستهلكين وبأسعار تنافسية.

وأضاف أن استكمال الاكتتاب سيزيد من رأس المال، وسيسهم في تعظيم الفوائد، وتوفير فرص استثمارية، ومنتجات متنوعة ذات مواصفات عالمية تحت سقف واحد، فضلاً عن تلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتقديم الدعم للقطاع الاجتماعي لتحقيق رؤية القيادة، لافتاً إلى أن المبلغ الإجمالي لرأسمال الاكتتاب سيصل إلى أكثر من 50 مليون درهم بعد استكماله.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، أن «تعاونية الاتحاد» تمتلك قدرات وخبرات عالية في السوق المحلية بمجال البيع بالتجزئة وإدارة وتشغيل التعاونيات والمراكز التجارية، إذ أن لها تجارب سابقة في إدارة التعاونيات التي أسفرت عن نجاحها، وتحقيقها للأهداف والرؤية الموضوعة وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضح أن استكمال الاكتتاب لرأس المال، جاء وفق استراتيجية وخطط موضوعة مسبقاً، لتوفير أرقى الخدمات وأجودها بأسعار تنافسية لقاطني إمارة أم القيوين والمناطق المجاورة لها.

وأضاف بأنه يمكن للمواطنين، الاكتتاب في مقر النادي العربي الثقافي الرياضي في إمارة أم القيوين في الفترة المذكورة، علماً أن الحد الأدنى للاكتتاب 500 سهم، تقدم قيمته بموجب شيك بنكي معتمد، أو بالخصم المباشر من حساب الشخص المؤهل لدى البنك.

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