اعتباراً من أكتوبر.. «طيران الإمارات» تشغل «العملاقة A380» على خط اسطنبول

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أنها ستقدم أول خدمة يومية منتظمة بطائرة «إيرباص» A380 العملاقة إلى مدينة اسطنبول التركية اعتباراً من من الأول من أكتوبر المقبل.

وأفادت الشركة في بيان لها، بأنها ستشغل الطائرة «»A380 لخدمة إحدى رحلاتها اليومية إلى اسطنبول، لافتة إلى أن الرحلة «ئي كيه 123» تغادر دبي في الساعة 10:45 صباحاً، لتصل إلى مطار اسطنبول الدولي في الساعة 2:25 بعد الظهر، في حين تقلع رحلة العودة «ئي كيه 124»، من إسطنبول في الساعة 4:25 عصراً، وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 9:50 ليلاً.

517 مقعداً

وأكدت «طيران الإمارات» أن الطائرة العملاقة التي ستشغلها على خط اسطنبول توفر 517 مقعداً، بتوزيع الدرجات الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو تماماً في درجة الأعمال، و427 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية، ماسيزيد السعة لكل رحلة بأكثر من 150 مقعداً مقارنة بطائرة «بوينغ 777-300ER» العاملة حالياً.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «نحن متحمسون لانضمام اسطنبول إلى قائمة المدن الكبرى الأخرى التي نخدمها حالياً بطائراتنا A380».

وأضاف: «نقلت (طيران الإمارات) منذ بدأت خدمة تركيا قبل 34 عاماً، ما يزيد على ستة ملايين مسافر على أكثر من 23 ألف رحلة»، لافتاً إلى أن خدمة A380 إلى تركيا تشكل تطوراً مهماً لعمليات الناقلة في تلك الدولة.

ترحيب تركي

من جانبه، رحب نائب رئيس تطوير الطيران في مطار اسطنبول الدولي، ماجد خان، بإعلان «طيران الإمارات».

وقال: «يشكل دخول طائرة الإمارات A380 إنجازاً آخر منذ انتقالنا إلى مقرنا الجديد في السادس من أبريل 2019».

وأضاف: «نحن فخورون بأن (طيران الإمارات)، التي تعتبر أكبر مشغل لطائرات A380 في العالم، ستشغل العملاقة على (خط دبي/اسطنبول)، وذلك للمرة الأولى عبر مطار اسطنبول وعلى مستوى تركيا».

وأكد أن زيادة السعة ستساعدعلى تعزيز الحركة بين البلدين، وتجلب مزيداً من السياح في حقبة ما بعد الجائحة. وتابع: «نتطلع إلى تطوير علاقاتنا الجيدة مع (طيران الإمارات)، ويسعدنا أن نرحب بطائرة الإمارات A380 في مطار اسطنبول».

وتعد طائرة «A380» ذات الطابقين، أكبر طائرة تجارية في العالم في الخدمة، وتحظى بشعبية كبيرة في أوساط المسافرين بفضل مقصوراتها الفسيحة والهادئة، في ما تعتبر «طيران الإمارات» أكبر مشغل لهذا الطراز، إذ يضم أسطولها حالياً 118 طائرة منه.



استئناف الرحلات

ومع إعادة فتح الحدود الدولية وتخفيف قيود السفر، تواصل «طيران الإمارات» استئناف خدمات الركاب تدريجياً، وتشغل 17 رحلة ركاب أسبوعياً بين دبي واسطنبول، بما في ذلك رحلتان يوميتان. وستعمل الطائرة العملاقة صباحاً، ما يرفع السعة الإجمالية على الخط إلى 7000 مقعد أسبوعياً في كل اتجاه، ويوفر للمسافرين خيارات أوسع للسفر من 120 وجهة وإليها.

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