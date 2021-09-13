«أيميا باور» تبدأ التشغيل التجاري لمحطتَي طاقة نظيفة في الأردن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أيميا باور» الإماراتية عن بدء التشغيل التجاري لمحطتَي الطاقة التابعتين لها بمدينتي معان والطفيلة في الأردن، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 100 ميغاواط، وبإجمالي استثمارات يصل إلى 188 مليون دولار (نحو 690 مليون درهم).

وكانت شركة «الحسينية للطاقة» أعلنت بدء تشغيل محطة «الحسينية» للطاقة الشمسية في معان، بقدرة تصل إلى 50 ميغاواط لإمداد 50 ألف أسرة بالطاقة النظيفة، فيما أعلنت شركة «عبور إنيرجي»، مطلع الشهر الجاري، عن تشغيل محطة «عبور لطاقة الرياح» في الطفيلة بقدرة تصل إلى 50 ميغاواط أيضاً لإمداد 40 ألف أسرة أردنية بالطاقة.

وقال رئيس مجلس إدارة «أيميا باور»، حسين جاسم النويس، إن المحطتين ستوفران الطاقة النظيفة لأكثر من 90 ألف أسرة في الأردن، مشيراً إلى أن مشروعات الطاقة التابعة للشركة تلعب دوراً أساسياً ومهماً في دعم طموح الأردن بمجال الطاقة النظيفة، وزيادة إسهامها في إمدادات الطاقة المحلية بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وأضاف النويس في بيان، صدر أمس، أن «أيميا باور» تسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بواقع أكثر من ثلاثة ملايين طن، ما يسهم في تخفيض البصمة البيئة بالأردن.

ولفت إلى أن «أيميا باور» تمكنت، خلال السنوات الخمس الماضية، من التعاقد على تنفيذ مشروعات طاقة نوعية في أكثر من 15 دولة، منها مصر والأردن وتونس، والمغرب وتوغو وتشاد، ومالي وسيراليون وبوركينا فاسو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news