محركات.. أفضل 4 سيارات مناسبة لطلبة الجامعات في 2021

المصدر: جوني جبور ■ دبي

سلطت تقارير عالمية مختصة في عالم السيارات، مع افتتاح العام الدراسي، الضوء على قائمة أفضل أربع سيارات تم طرحها في الأسواق العالمية خلال 2021، ومناسبة لطلبة الجامعات، في قائمة هيمنت عليها طرز السيدان المدمجة.

واستندت التقارير إلى ثلاثة عوامل أساسية، بدايةً من التقييم الذي حصلت عليه السيارة من قبل أولياء الأمور أو طلبة الجامعات، على صعيد السيرة الذاتية التي تتمتع بها السيارة من حيث الاعتمادية العالية (الموثوقية بالأداء والابتعاد عن الأعطال)، وتاليها، القيمة السعرية الملائمة التي سجلت في السوق العالمية معدل 21 ألف دولار (77 ألف درهم)، وآخرها تمتع هذه الطرز بمحركات اقتصادية ذات معدلات استهلاك وقود منخفضة.

وأشارت التقارير إلى أن انتعاش سوق السيارات العالمية بنسبة 19.1%، مقارنة بالعام الماضي، جاء مدعوماً في الفترة الحالية بزيادة في معدلات الطلب من غالبية تصل إلى 67% من شرائح المجتمع ومن ضمنهم طلبة الجامعات، على اقتناء سيارات جديدة تتمتع بمحركات موفرة للوقود، بجانب امتلاكها سيرة ذاتية جيدة من حيث عوامل الموثوقية والابتعاد عن الأعطال، وقيمة سعرية تتماشى مع معدلات الدخل لديهم، في قائمة اعتلتها في 2021 طرز السيدان المدمجة، وحاز صدارتها طراز «تويوتا كورولا».

«الإمارات اليوم» ترصد بالاستناد إلى تقارير لشبكات ووكالات عالمية مختصة في أبحاث وأسواق السيارات، من أبرزها شبكة «كيلي بلو بوك» العالمية، ووكالة «إف 2 إم» الأميركية، أفضل أربع طرز سيارات جديدة تم طرحها، أخيراً، في الأسواق العالمية، تناسب طلبة الجامعات، وفقاً للتالي:

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