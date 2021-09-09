غرفة دبي تطلق دورة جديدة من مسابقة "دبي لرواد الأعمال الذكية"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت "دبي للمشاريع الناشئة"، إحدى مبادرات غرفة دبي، المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، اليوم خلال حفلٍ افتراضي الدورة السادسة من مسابقة "دبي لرواد الأعمال الذكية".

وأفادت الغرفة في بيان، بأن هذه المسابقة تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال الشباب ليكونوا جزءاً من مبادرات دبي الاستراتيجية ومنظومة الأعمال المبتكرة المستقبلية التي تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال المبتكرة.

وستركز فئات هذه الدورة من المسابقة على الاستدامة والفرص والتجارة، حيث يتطلب من الشركات الناشئة ورواد الأعمال إرسال طلبات التقديم للمسابقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري.

وخلال كلمته الترحيبية في الحفل الافتراضي، قال مدير عام غرفة دبي، حمد بوعميم: "تعتبر مسابقة (دبي لرواد الأعمال الذكية) السنوية واحدة من أنجح البرامج والمبادرات التي أطلقتها (دبي للمشاريع الناشئة) والتي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشروعات وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها لتعزيز نمو مشروعاتهم التجارية، وليكونوا جزءاً من استراتيجية حكومة دبي في التحول الذكي والتفكير خارج النمط التقليدي للمشروعات التجارية".

وتوفر الدورة الحالية من المسابقة مزايا مميزة وحصرية للفائزين، تشمل توفير تدريب متخصص "bootcamp" لمدة أربعة أيام للمتأهلين الـ30 في المسابقة، وإتاحة الفرصة للعشر المتأهلين في المسابقة للمشاركة، واستعراض حلولهم ومشروعاتهم التجارية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، والاجتماع مع مستثمرين محتملين، في حين سيحصل الفائزون الثلاثة على جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 150 ألف درهم.



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