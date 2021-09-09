اتفاقية تُتيح للشركات في دبي خدمات وحلول اتصال خاصة من «دو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أبرمت اقتصادية دبي و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة «انطلق مع دو» Start @du، لتسهيل مزاولة الأعمال في إمارة دبي، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز التميّز في تقديم الخدمات والمبادرات الذكية التي تسهم في رفع تنافسية واستدامة الأعمال في الإمارة، ومستوى ثقة رجال الأعمال، إضافة إلى تعزيز مكانة دبي باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.

وتقدم «دو»، في إطار هذه المبادرة، مجموعة متنوعة من خدمات وحلول الاتصال للهاتف الثابت والمحمول، مصمَّمة خصيصاً لتمكين رجال الأعمال من إطلاق شركاتهم بشكل فوري، ومتابعة طموحاتهم من خلال بوابة رقمية شاملة ذات واجهة استخدام سلسة، لمساعدتهم على إطلاق مشروعاتهم، وتحقيق نجاحات مستدامة.

كما ستقدم «دو» لرجال الأعمال الذين يحصلون على رخصة تجارية من اقتصادية دبي، خدمات اتصال مبتكرة ومجموعة متنوعة من عوامل التمكين الرقمية، مثل باقات خاصة بالشركات الناشئة كتسجيل المجال، وأدوات تمكين الأعمال.

وتشمل باقات الهاتف المحمول من «دو» سرعات إنترنت عالية وموثوقة، ودقائق محلية، والعديد من المزايا الأخرى.

تنافسية الإمارة

وقال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في اقتصادية دبي، عبدالله حسن، إن اقتصادية دبي تسعى إلى تحقيق مستويات جديدة من التميّز والريادة، ورفع تنافسية الإمارة عالمياً، وذلك من خلال تعزيز الإبداع والابتكار باستخدام أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة، وتوفير الممكّنات الذكية والحديثة في خدمة وإسعاد المتعاملين.

وأضاف: «تأتي شراكتنا مع (دو) في إطار الجهود لتوفير بيئة ملائمة لمجتمع الأعمال للانطلاق والنجاح، والإسهام في تعزيز التنمية والازدهار الاقتصادي. ونظراً إلى أن قطاع الاتصالات يشكل ركيزة أساسية في دعم التقدم الاقتصادي، فستسهم هذه المبادرة في توفير حلول وخدمات اتصال متقدمة تتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم».

وتابع حسن: «تواصل اقتصادية دبي تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، من خلال تطوير خدمات إصدار وتجديد الرخص التجارية، بما يسهم في عملية بدء الأعمال وتأسيس الشركات التي ترغب في العمل والانطلاق من دبي»، لافتاً إلى أن اقتصادية دبي متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، تعمل على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة، وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة، الأمر الذي يعكس مكانة دبي مركزاً مثالياً لمزاولة الأعمال.

باقات وخدمات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «التزمت (دو) منذ تأسيسها بلعب دور محوري في دعم التقدم المجتمعي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. ونهدف من خلال شراكتنا الجديدة والمتميزة مع اقتصادية دبي، إلى تأكيد هذا الدور من خلال الإسهام في توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتقديم الدعم لمجتمع الأعمال لتأسيس مشروعاتهم الخاصة في إمارة دبي».

وأضاف: «حرصنا في إطار هذه المبادرة على توفير باقات وخدمات اتصال تنسجم مع احتياجات ومتطلبات الشركات الجديدة والناشئة، والتي يمكنها الاعتماد على بنيتنا التحتية الرقمية المتطورة، وخدماتنا عالية الجودة، إضافة إلى الإرشادات التي نقدمها لتأسيس شركاتهم، والانطلاق في رحلة ناجحة ومستدامة في عالم الأعمال».

وأكد الحساوي أن «دو» تسعى إلى تقديم كل أشكال الدعم لمجتمع الأعمال، لمساعدته على تطوير أعماله وضمان استمراريتها على المدى الطويل. وقال: «نحن على يقين بأن هذه الشراكة مع اقتصادية دبي ستسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي وجهةً استثمارية رائدة لتأسيس ومزاولة الأعمال».

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