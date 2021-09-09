%17 نمواً في التحويلات المالية عبر «دايركت ريمت» خلال 8 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجّل بنك الإمارات دبي الوطني نمواً بنسبة 15% في عدد المعاملات، و17% في قيمة التحويلات المالية التي أجراها العملاء عبر منصته الرقمية للتحويل المباشر في 60 ثانية «دايركت ريمت»، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد البنك في بيان، أمس، بأنه نتيجةً لجائحة «كوفيد-19» التي تواصل دفع تبني العملاء للمعاملات المصرفية الرقمية، شهدت قاعدة عملاء منصّة «دايركت ريمت» نموّاً بنسبة 10% بين شهرَي يناير وأغسطس من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وأوضح أن النمو في عدد المعاملات ومعدلات الإقبال على استخدام المنصة، يعود إلى توجه العملاء المتزايد نحو تفضيل المعاملات اللاتلامسية، وما توفره القنوات الرقمية من إمكانية الوصول للخدمات المصرفية والمدفوعات على مدار الساعة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «في ضوء توجّه المستهلكين المتسارع إلى التكيف مع الوضع الراهن، أصبحت الرقمنة وسيلة أساسية للوصول إلى الخدمات المصرفية».

وأضاف: «لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني سبّاقاً إلى توفير تجارب مصرفية مرنة ومريحة لعملائه، ولهذا تحظى منصة (دايركت ريمت) بشعبية واسعة بين الكثير من عملائنا».

يشار إلى أنه خلال الجائحة، واصلت منصة التحويلات الرقمية تلبية احتياجات العملاء من دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك أو شركات التحويل، إضافة إلى تجنّب استخدام المبالغ النقدية، وفي إطار جهود البنك المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات التي يوفرها، أصبحت منصّة «دايركت ريمت» متوافرة خارج أوقات العمل المصرفي لإجراء التحويلات الفورية إلى بنوك شريكة رئيسة على مدار الساعة.

«دايركت ريمت»

تعد «دايركت ريمت» خدمة رقمية مبتكرة لتحويل الأموال، يوفرها بنك الإمارات دبي الوطني، وتتيح لعملائه إجراء التحويلات إلى الهند والفليبين وباكستان وسريلانكا ومصر والمملكة المتحدة خلال أقل من 60 ثانية، ومن دون أي رسوم، عبر منصات الخدمات المصرفية التابعة للبنك على الهاتف المتحرك أو الإنترنت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news