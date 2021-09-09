مليار درهم حجم تجارة دبي مع إفريقيا في الأغذية والمشروبات خلال 5 أعوام 51

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف تحليل حديث لغرفة دبي أن إجمالي تجارة دبي مع القارة الإفريقية، في مجال الأغذية والمشروبات (باستثناء التبغ)، بلغ 13.9 مليار دولار (نحو 51 مليار درهم) من 2015 إلى 2020 (خمس سنوات)، في حين بلغت قيمة التبادل الثنائي بين الجانبين في مجال الأغذية والمشروبات (باستثناء التبغ)، في العام الماضي، نحو 2.4 مليار دولار (نحو 8.8 مليارات درهم) بنمو نسبته 18% مقارنة بالعام الذي سبقه وهو الأعلى منذ عام 2017.

ويشكل إجمالي تجارة دبي في الأغذية والمشروبات مع إفريقيا، في المتوسط، نحو 13% من إجمالي تجارة دبي مع القارة، باستثناء تجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، على مدى الفترة 2015-2020.

منتدى

وأشارت غرفة دبي في بيان، أمس، إلى أنها أصدرت التحليل مع استعدادها لتنظيم الدورة السادسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال 2021، بالتعاون مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، تحت شعار «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية»، وستعقد في موقع الحدث الدولي المرتقب، يومَي 13 و14 أكتوبر 2021.

حلول

وبيّن التحليل أن الفرص الاستثمارية في أسواق الأغذية والمشروبات الإفريقية تسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع، من ضعف في البنية التحتية وارتفاع التكاليف التشغيلية للمَزارع والمصانع، وعدم القدرة على زيادة الإنتاج، ما يمثل في الوقت ذاته فرصاً استثمارية واعدة للشركات التجارية في دبي للعمل على مشروعات استثمارية زراعية، تحقق أهداف استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي وتدعم القطاع الزراعي الإفريقي وتعمل على تسريع وتيرة النمو.

تجارة دبي

وأوضح التحليل المبني على أبحاث غرفة دبي، وفقاً لبيانات جمارك دائرة دبي، أنه بين عامَي 2015 و2020 سيطرت الصادرات في مجال الأغذية والمشروبات على إجمالي حجم تجارة دبي مع إفريقيا، وذلك بنسبة 54%، حيث شكّلت صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى إفريقيا نحو 31% وإعادة الصادرات 23%.

الصادرات والواردات

وكشف التحليل أنه خلال العام الماضي، بلغت قيمة إجمالي صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى القارة الإفريقية 816.8 مليون دولار (نحو ثلاثة مليارات درهم)، وإعادة الصادرات 516.3 مليون دولار (نحو 1.9 مليار درهم)، فيما بلغت قيمة الواردات 1.066 مليار دولار (نحو 3.7 مليار درهم).

شمال إفريقيا

ووفقاً لتحليل «غرفة دبي»، كانت منطقة شمال إفريقيا، عام 2020، الشريك التجاري الرئيس لدبي من حيث إجمالي التجارة في الأغذية والمشروبات، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 971.2 مليون دولار (3.565 مليارات درهم)، حيث استحوذت المنطقة على 62% من إجمالي صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى إفريقيا.

وأشار التحليل إلى أن من شركاء دبي الرئيسين في مجال الأغذية والمشروبات بالمنطقة، مصر والسودان وليبيا والمغرب.

ثاني الشركاء

أما ثاني أكبر شركاء دبي التجاريين في مجال الأغذية والمشروبات بإفريقيا، فأفاد التحليل بأنه كان منطقة شرق القارة، إذ بلغ إجمالي التجارة في هذا القطاع نحو 828.3 مليون دولار (نحو 3.040 مليارات دولار) في عام 2020، ومن شركاء دبي التجاريين الرئيسين في المنطقة كينيا والصومال وتنزانيا وإثيوبيا.

الجنوب الإفريقي

ولفت التحليل إلى أنه في عام 2020، جاءت منطقة الجنوب الإفريقي في المركز الثالث، ضمن قائمة أكبر شركاء دبي التجاريين في مجال الأغذية والمشروبات، بقيمة إجمالية قدرها 362.9 مليون دولار (1.331 مليار درهم).

غرب إفريقيا

وبحسب التحليل، تعد منطقة غرب إفريقيا رابع شريك تجاري لدبي في مجال الأغذية والمشروبات بالقارة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 192.9 مليون دولار (7.8 ملايين درهم)، حيث تعد نيجيريا وغانا وموريتانيا شركاء رئيسين لدبي في مجال الأغذية والمشروبات بالمنطقة.

8.8 مليارات درهم تجارة الأغذية والمشروبات، باستثناء التبغ، بين دبي والأسواق الإفريقية.

فرصة

يقدم تحليل غرفة دبي وصفاً دقيقاً لمستوى أداء الأسواق، مبيناً أن التجارة الثنائية بين دبي والقارة الإفريقية في مجال الأغذية والمشروبات، تمثل فرصة ثمينة للمستثمرين، وتساعد على بناء بيئة تجارية متطورة تسهم في تسريع وتيرة نمو الأسواق وازدهارها، حيث تعمل غرفة دبي على تشجيع التجار والمستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها القارة السمراء.

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