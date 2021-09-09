«طيران الإمارات» تعزز عمليات جنوب إفريقيا بـ 28 رحلة أسبوعياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» أمس، أنها ستوسع عملياتها من جنوب إفريقيا وإليها، وتعزز جدولها إلى 28 رحلة أسبوعياً بحلول أكتوبر المقبل، ليكون أكبر جدول أسبوعي للناقلة إلى تلك الدولة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيدــ19).

وأفادت الشركة في بيان لها بأن خطوتها تهدف إلى توفير خيارات أوسع للمتعاملين الراغبين في زيارة دبي، أو السفر عبرها إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوط الطيران العالمية، التي تغطي أكثر من 120 وجهة في القارات الست.

ويتضمن تكثيف العمليات إلى جنوب إفريقيا، اعتباراً من 31 أكتوبر 2021، تسيير رحلتين يومياً إلى «جوهانسبرغ»، إحداهما بطائرات الإمارات العملاقة A380، إضافة إلى خدمة يومية إلى كل من «كيب تاون» و«دربان».

وأكدت «طيران الإمارات»، أنها ستبدأ اعتباراً من الأول من يناير 2022، خدمة رحلتي «جوهانسبرغ» اليوميتين بطائرات «A380»، ما يوفر للمسافرين إلى جنوب إفريقيا ومنها أفضل تجربة في الأجواء، بفضل الأجنحة الخاصة وحمّام «شاور سبا» في الدرجة الأولى، والمقاعد التي تتحول إلى أسرّة مستوية تماماً في درجة الأعمال، والصالون الجوي لركاب الدرجتين «الأولى» و«الأعمال»، إضافة إلى مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، والمقاعد المريحة في الدرجة السياحية.

وأوضحت «طيران الإمارات» أن توسيع جدول رحلاتها يأتي استجابة للطلب المتنامي من المتعاملين لزيارة دبي التي تصدر التأشيرات السياحية لجميع الجنسيات، إضافة إلى تخفيف القيود عبر بعض الوجهات التي تسمح الآن بدخول القادمين من جنوب إفريقيا دون الحاجة إلى حجر صحي.

إلى ذلك، تستعد «طيران الإمارات» لإحياء شراكتها الاستراتيجية وتعاونها مع الخطوط الجوية الجنوب إفريقية SAA مع استئناف الأخيرة عملياتها المقررة في 23 سبتمبر الجاري.

وتعود شراكة طيران الإمارات مع الناقلة الوطنية لتلك الدولة إلى عام 1997، وهي أول اتفاقية رمز مشترك بين «طيران الإمارات» وناقلة أخرى. ومنذ بدء التعاون الاستراتيجي، استفاد نحو 370 ألف مسافر من الشراكة بين الناقلتين. ومع إحياء الشراكة مع الخطوط الجوية الجنوب إفريقية، سيتعزز تواجد «طيران الإمارات» في جميع أنحاء جنوب إفريقيا والدول المجاورة في جنوب القارة بفضل أربع شراكات، ما بين رمز مشترك واتفاقات «إنترلاين» تشمل أيضاً خطوط طيران: «إيرلينك» Airlink، و«سيم إير» Cemair، و«فلاي سيف إير» FlySafair، ما يوسع خريطة مسارات «طيران الإمارات» في المنطقة إلى 79 مدينة إضافية.

الناقلة تهدف إلى توفير خيارات أوسع للمتعاملين الراغبين في زيارة دبي أو السفر عبرها.

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