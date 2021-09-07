"القابضة" تعتزم إدراج "موانئ أبوظبي" في سوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

أعلنت "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، اليوم عن عزمها إدراج أسهم شركة "موانئ أبوظبي" .

وتعدّ "موانئ أبوظبي" شركة تجارية دولية مقرها إمارة أبوظبي وتضم أصول متنوعة تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجستية والرقمية.

ويُتوقع أن يشمل الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بيع جزء من أسهم الشركة الحالية لمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة "موانئ أبوظبي": "يعدّ إعلان اليوم خطوة مهمة أخرى في مسيرة "موانئ أبوظبي" المتواصلة حيث نعمل على ترسيخ دورنا الرائد في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. إنّ إمارة أبوظبي تتمتع بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة، ببيئة اقتصادية مستقرة ساهمت في نمونا المستمر وشجعتنا على تبنّي الابتكار بحيث تمكنا من بناء شراكات عالمية المستوى مع أبرز المؤسسات الدولية."

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ): تشكّل "موانئ أبوظبي" إحدى شركات محفظة "القابضة" (ADQ) منذ إنشائها عام 2018 وقد نجحت في توحيد أعمال الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة وشركات الخدمات اللوجستية والبحرية والرقمية، وحققت زيادة في الحجم والإيرادات. ونحن على ثقة بفضل فريق القيادة القوي بأنّ "موانئ أبوظبي" ستواصل التقدم لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً. ومع إدراج 14 شركة في عام 2021، يعدّ سوق أبوظبي للأوراق المالية خياراً مثالياً يتيح للمستثمرين الوصول إلى شركة رائدة في مجال النقل البحري واللوجستي تسجّل معدلات نموّ عالية بفضل مستويات سيولتها ومرونتها اللافتة.

وسجلت "موانئ أبوظبي" في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إيرادات بقيمة 3.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 0.7 مليار درهم (24% تقريباً) مقارنة بعام 2019، على الرغم من انعكاسات كوفيد-19. وحققت نمواً في تدفقات الإيرادات الرئيسية مدعوماً بالأداء التشغيلي اللافت. كما نمت أرباح "موانئ أبوظبي" قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 37% لتبلغ 1.5 مليار درهم في عام 2020 وارتفعت هوامش أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 40.7% عام 2019 إلى 45.2% عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، زادت قيمة مشاريع "موانئ أبوظبي" 3.1 مليار درهم لتبلغ 24.8 مليار درهم اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.

ويُتوقع حالياً أن يتمّ الإدراج المقترح قبل نهاية عام 2021 بحسب الأوضاع السائدة في السوق وإمكانية الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

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