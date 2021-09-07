«بيج لويالتي» التركية تفتتح مقرها الإقليمي في «دبي كوميرسيتي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، عن افتتاح شركة «بيج لويالتي» التركية المتخصصة في مجال المكافآت والتجارة الإلكترونية، لمقرها الإقليمي الجديد في المنطقة الحرة، في خطوة تدعم مساعي الشركة الرامية إلى تقديم باقة واسعة من الخدمات للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، لمساعدتها على الازدهار والوصول إلى الأسواق العالمية.

وانطلاقاً من عملياتها في «دبي كوميرسيتي»، ستجمع «بيج لويالتي» مجموعة متنوعة من العلامات التركية الرائدة لتضعها في متناول المستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إضافة قيّمة

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «دبي كوميرسيتي»، ديفير فورستر،: «يُسهم نقل العلامات التجارية البارزة في قطاع التجارة الإلكترونية، مثل (بيج لويالتي)، لمقرها إلى (دبي كوميرسيتي) في تعزيز مكانتنا على مستوى المنطقة، إذ تُعتبر الشركة إضافة قيّمة إلى محفظة الشركات التي تتخذ من منطقة التجارة الحرة مقراً لها، حيث نتعاون للإسهام في نمو سوق التجارة الإلكترونية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة».

وأضاف: «تُمثل مرافق (دبي كوميرسيتي) وخدماتها عالمية المستوى، حافزاً كبيراً يجذب أبرز الجهات في سوق التجارة الإلكترونية، ويُساعدها على تأسيس حضورها في المنطقة. وبفضل ما توفره من خيارات تأسيس الشركات والتسهيلات والإجراءات الجمركية المبسطة والباقة المتنوعة من الخدمات الأخرى، فإن (دبي كوميرسيتي) تضمن تزويد متعامليها بالمنظومة المثالية لتوسيع أعمالهم وازدهارها».

باقة منتجات

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «بيج لويالتي»، أنيس كارسلي أوغلو: «نرى في نموذج (دبي كوميرسيتي) القائم على مفهوم تأسيس مركز عابر للحدود للتجارة الإلكترونية، واحدة من أبرز المبادرات التي شهدتها المنطقة، لذلك سنستثمر عملياتنا في (دبي كوميرسيتي) لطرح منتجاتنا في المنطقة بشكل أسهل وأكثر مرونة»، لافتاً إلى تقديم باقة واسعة من المنتجات، والحد من التكاليف، بما يدعم سوق التجارة الإلكترونية.

في السياق نفسه، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «بيج لويالتي»، محمد غورون: «نحظى إلى جانب المساحة المتميزة ضمن مركز التغليف الخاص بنا في (دبي كوميرسيتي)، بفرصة الوصول إلى الخدمات المبتكرة والمجانية للمنطقة الحرة وعروضها المتنوعة، فضلاً عن استخدامها لتوفير بوابة عالمية إلى المنطقة».

«بيج لويالتي»

وتُعد «بيج لويالتي»، التابعة لمجموعة «بيج بلاس» التي تأسست عام 1999، شركة ولاء ومكافآت تركية عالمية، تُوفر باقة متكاملة من الخدمات، مثل البرمجة الحاسوبية، وإدارة المشروعات وسلسلة التوريد، وإدارة اللوجستيات، وخدمات ما بعد البيع. واستناداً إلى خبرتها التي تزيد على 20 عاماً، وسعت «بيج لويالتي» خدماتها من خلال فتح مكاتبها في دبي، وأمستردام، لتغطية مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. وبدأت مكاتب الشركة في دبي بتقديم الخدمات لـ15 دولة في الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق المتوسط.

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