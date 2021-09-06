«طيران الإمارات» تنقل 1.2 مليون مسافر في يوليو وأغسطس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم، أنها نقلت 1.2 مليون مسافر عبر مركزها خلال يوليو وأغسطس الماضيين، مقارنة مع 402 ألف مسافر خلال الفترة ذاتها من عام 2020، ما يؤكد الاستئناف الآمن والسلس للسفر الدولي من وإلى دبي.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان، بأنها نقلت 15.8 مليون مسافر كأكبر ناقلة عالمية من حيث حركة الركاب الدوليين، وفقا لأحدث أرقام الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا».

وذكرت الناقلة إلى أنه منذ أعادت دبي فتح أبوابها أمام الزوار الدوليين، فإنها تواصل استئناف خدماتها عبر شبكة خطوطها العالمية وجداول رحلاتها، من عدد قليل من المدن في يوليو 2020، إلى أكثر من 120 وجهة حاليا، إضافة إلى مزيد من الرحلات التي سيتم إطلاقها على أكثر من 20 مساراً لـ«طيران الإمارات» بحلول أكتوبر المقبل.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تعمل دائماً على توفير أفضل تجربة سفر لعملائها، لاسيما في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة باستمرار، حيث تواصل تقديم خدمات جديدة ومبتكرة، وضمان صحة وسلامة عملائها وموظفيها، مع توفير أحدث معلومات السفر لهم عبر العالم.

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