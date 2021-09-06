شراكة بين «سيدات أعمال دبي» و«اقتصادية دبي»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

تعمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مجلس سيدات أعمال دبي واقتصادية دبي، أخيراً، على توفير الامتيازات لسيدات ورائدات الأعمال من أعضاء المجلس، من خلال تزويدهن بالخدمات والتسهيلات المختلفة، فضلاً عن تعزيز تنافسيتهن في سوق العمل، عبر إيجاد منصّة للاستفادة من الحوافز التي تقدمها اقتصادية دبي ومؤسساتها.

وكانت أولى ثمار المذكرة تنظيم ندوة افتراضية تحت عنوان «تمكين المرأة»، التي دشنت انطلاق النشاطات والبرامج التدريبية المشتركة بين الجانبين، لدعم رائدات الأعمال من أعضاء المجلس.

وجاءت الندوة ضمن سلسلة «حوار السوق» إحدى مبادرات اقتصادية دبي، التي تسلط الضوء على كيفية مساعدة رائدات وسيدات الأعمال بالإمارة، ومنحهن الخبرات والمعارف والتسهيلات، لتعزيز وعيهن وقدرتهن على الاستفادة من الحزم التحفيزية المتخصصة التي توفرها الدائرة لأعضاء المجلس.

كما نتج عن هذا التعاون إصدار رسم خاص للانضمام لمجلس سيدات أعمال دبي لحاملي «رخصة تاجر» من السيدات.

أما بالنسبة لحاملي «رخصة تاجر» من الذكور، بإمكانهم ترشيح موظفات تنفيذيات أو موظفة واحدة على الأقل للانضمام إلى مجلس سيدات أعمال دبي، بوصفها ممثلة عن المشروع للاستفادة من جميع مميزات العضوية بالمجلس.

وقالت مديرة تطوير إجراءات الأعمال في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، ندى نادر، إن «المشروعات الناشئة تعدّ واحدة من المحركات الأساسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام، حيث تتمتع دبي بأساسيات قوية تستفيد منها في زيادة الابتكارات وتطوير التنمية الاقتصادية».

من جهتها، أشادت مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، نادين حلبي، بالتعاون المتميز من قبل اقتصادية دبي، مشيرة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل إحدى مساعي المجلس الرامية إلى توفير وسائل الدعم للمرأة في ميادين العمل.

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