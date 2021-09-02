191 مليار درهم تجارة الإمارات مع الدول العربية خلال النصف الأول 2021

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

شارك وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ممثلاً لدولة الإمارات، في اجتماع الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة بالعاصمة المصرية، القاهرة اليوم.



وكشف بيان صدر عن وزارة الاقتصاد، أن حجم تجارة الدول العربية مع العالم خلال العام 2020 بلغ نحو 1.27 تريليون دولار، استحوذت دولة الإمارات على نسبة 25% منها، في ما وصلت المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ومجموعة الدول العربية خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 191 مليار درهم، مقابل 148 مليار درهم في النصف الأول من 2020، بنمو بلغت نسبته 29%.



وأكد وزير الاقتصاد، حرص دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها، على تقديم الدعم الكامل لجهود العمل العربي المشترك من أجل التنمية، وتأييد ودعم توصيات المجلس بما يحقق التطلعات التنموية للدول العربية، داعياً إلى تكثيف التعاون لزيادة التجارة العربية البينية.

كما أكد دعم دولة الإمارات للجهود العربية في هذا الصدد، خصوصاً من خلال تطوير آليات العمل والتنسيق في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يكتسب أهمية أكبر في ظل تضافر الجهود العالمية لتيسير التجارة، وتعزيز دورها في تسريع التعافي الاقتصادي، وتحقيق الانتقال الآمن لمرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وقال إن تعزيز كفاءة السياسات التجارية والجمركية، والإجراءات التي تطبقها الدول العربية لإزالة العوائق وضمان سلاسة تدفق السلع والخدمات وفعالية سلاسل التوريد فيما بينها، يعد إحدى أولويات المرحلة.

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