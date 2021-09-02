204 شركات جديدة تنضم إلى «دبي للسلع المتعددة» خلال أغسطس 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، أمس، عن تسجيل أفضل أداء في أغسطس 2021 على الإطلاق منذ تأسيسه في عام 2002، مع انضمام 204 شركات جديدة، وأفضل أداء لمدة ثمانية أشهر في سبع سنوات.

نمو مستمر

وأفاد المركز في بيان له، بأن هذا الأداء يأتي استمراراً للنجاح القياسي للمنطقة التجارية في الأشهر الأخيرة، واستكمالاً للأداء القوي الذي أظهره المركز خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما استقطب 1230 شركة جديدة، محققاً أفضل أداء نصف سنوي له منذ عام 2013.

ووفقاً للبيان، فقد شهد مركز دبي للسلع المتعددة خلال السنوات الماضية نمواً مستمراً، جاء مدعوماً بالشراكات الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية، إضافة إلى الحملات الترويجية التي جذبت التدفقات التجارية إلى إمارة دبي، وغيرها من المبادرات الجديدة، بما فيها «مركز كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة الذي يوفر منظومة شاملة تدعم نمو وازدهار الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير وتقنية «بلوك تشين».

هدف منشود

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لدى مركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «دبي للسلع المتعددة» يواصل مسيرة نموّه الواعدة ليقترب من هدفه المنشود الذي يتمثّل في بلوغ 20 ألف شركة عضو ضمن منطقته الحرّة بحلول نهاية عام 2021.

وأضاف: «يعكس المستوى القياسي على مستوى الأنشطة التجارية حتى خلال أشهر الصيف الأكثر هدوءاً، الإمكانات الواعدة في منطقتنا التجارية التي تستقطب باستمرار اهتمام الشركات من جميع الأحجام والبلدان. وبالتزامن مع استعداد دبي لاستضافة العالم خلال (إكسبو 2020 دبي) بعد أسابيع قليلة، فإننا نلمس آفاقاً واسعةً من الفرص المثمرة».

وتابع: «انطلاقاً من هذا الزخم، فإننا نتطلع خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى تسجيل المزيد من الإنجازات والمكتسبات المتميزة».

بيئة مثالية

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة، أحمد حمزة، إن مركز دبي للسلع المتعددة يوفر بيئة أعمال مثالية مدعومة بجُملة من المقومات والإمكانات التي تشمل منظومة رقمية متكاملة تتيح تأسيس الشركات والأعمال رقمياً، فضلاً عن محفظة مبتكرة من الحلول والمنتجات والخدمات المتميّزة، ما يجعل المركز الشريك المُفضل دائماً لمجتمع الأعمال.

وأوضح أن شبكة اتصالات المركز لا مثيل لها، لتكتسب هذه العوامل أهمية كبيرة لدى أي شركة تطمح إلى توسيع نطاق حضورها وتعزيز مسيرة نموّها.

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