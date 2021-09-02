جمارك دبي توضح قائمة الإعفاءات الجمركية للمسافرين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحرص جمارك دبي على إثراء تجربة المسافرين من خلال توفير العديد من المزايا والتسهيلات الجمركية التي تزيد من متعة سفرهم، بالإضافة إلى تطوير أفضل أنظمة التفتيش والمراقبة، ما جعلها نموذجاً يحتذى في تطوير منظومة العمل الجمركي عالمياً، لذا فإن الاستدامة في الابتكار، والإبداع في تقديم خدمات ذكية ومتميزة، أصبحا أسلوب حياة وطبيعة عمل لدى فريق العمل في الدائرة.

وتوفر جمارك دبي، عبر موقعها الإلكتروني www.dubaicustoms.gov.ae، الدليل الجمركي للمسافرين، يتضمن تعريفهم بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر، والمواد الممنوعة، والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، وتحصيل رسوم الأمتعة الزائدة على المسموح بنقله.

الرسوم الجمركية

وكشف الدليل عن المواد المصرح بدخولها والمعفاة من الرسوم الجمركية في المطار، إذ يسمح بإدخال الهدايا التي لا تزيد قيمتها على 3000 درهم، والسجائر على أن يكون عددها 400 سيجارة، أو 50 سيجاراً، أو 500 غرام من التباكو (التبغ المفروم أو المكبوس المخصص للغاليون)، وما يزيد على تلك الكمية يجب تحصيل الرسوم الجمركية عليه، ويتوجب على جميع المسافرين البالغين 18 سنة فما فوق، القادمين أو المغادرين من وإلى دولة الإمارات، الإفصاح لمفتش الجمارك عما بحوزتهم من مبالغ نقدية أو شيكات وسندات إذنيه وأوامر الدفع، أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة تفوق 60 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، في نقطة التفتيش الجمركي، أما المسافرون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة فيضاف ما بحوزتهم من أموال إلى الحد المسموح به لولي أمرهم أو مرافقهم.

شروط الإعفاء

وحددت جمارك دبي في الدليل شروطاً للإعفاء من الرسوم الجمركية، منها أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات محدودة غير تجارية، وألا يكون المسافر من العاملين في تجارة المواد التي بحوزته، وتفرض الرسوم الجمركية على الكميات والقيم الزائدة التي ترد مع المسافر، أما فيما يخص الكميات والقيم الزائدة مع المسافرين لأغراض التجارة، فتطبق عليها جميع الإجراءات الجمركية المطبقة على البضائع المستوردة، من حيث التعريفة الجمركية، والقيمة، وإجراءات تنظيم البيان الجمركي. وعن بعض المواد المقيدة التي ترد بصحبة المسافر وتخضع للموافقات، منها الحيوانات الأليفة، الشتلات الزراعية، المطبوعات المقروءة أو المرئية، معدات التصوير لأغراض تصوير الأخبار أو الأفلام أو الفعاليات الرسمية، مستحضرات التجميل، المنتجات الغذائية ومنها الدواجن والطيور المجمدة، الأجهزة اللاسلكية والإلكترونية، والطائرات بدون طيار.

وتقوم جمارك دبي، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالسماح للمسافر بجلب أدوية للاستعمال الشخصي لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، إذ يتعين على المسافر الحصول على وصفة طبية من مستشفى أو طبيب معتمد، تضم تفاصيل المريض ووصفاً للحالة الصحية، كما يجب أن تكون جميع الأدوية موضوعة في العبوة الأصلية، ويدون عليها تاريخ الصلاحية وذلك حسب إجراءات وزارة الصحة.

المواد الممنوعة

وبالنسبة للمواد الممنوعة فهي العقاقير المخدرة، أوراق التنبول «البان» والنسوار، وكل ما يخالف قوانين وإجراءات الدولة والقانون الموحد.

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم الكمالي: «تؤدي إدارة عمليات المسافرين، ضمن خطة جمارك دبي (2021-2026) دوراً رئيساً في تسهيل الإجراءات الجمركية على المسافرين وتحقيق سعادتهم، واستقبالهم الاستقبال الأمثل، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً، ويعزز من سمعة دبي عاصمةً للسياحة والأعمال، ونحن نعمل بصفة مستمرة على انسيابية تدفق المسافرين في مطارات دبي، وحماية المجتمع عبر ضبط المواد المخدرة والممنوعة، وتقدم إدارة عمليات المسافرين الدليل الجمركي للمسافرين لتعريفهم بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر، وما هو مسموح وممنوع، ويتوافر الدليل على موقع الدائرة الإلكتروني».

تطوير الأنظمة الجمركية

قال مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم الكمالي، إن «تطوير الأنظمة الجمركية الذكية يسهم بشكل مباشر في تسريع تدفق المسافرين القادمين إلى الدولة، خصوصاً مع مستجدات فيروس (كورونا) عالمياً، ولذلك يكتسب تحديث برنامج (الإفصاح المبكر الذكي iDeclare) أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث يتيح التطبيق للقادمين إلى دبي، الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر التطبيق خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، كما تشمل المرحلة الثانية من تطوير البرنامج تفعيل خاصية الذكاء الاصطناعي، بتمكين التطبيق من التعرف إلى السلع المراد الإفصاح عنها بمجرد تصويرها، ومن ثم تقديم رمز المنسق وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتفعيل الماسح الضوئي لقراءة وتخزين معلومات السفر من دون الحاجة إلى تعبئتها، والاطلاع على خدمات مبني مطار دبي الدولي بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة، وبوابات الخروج ومناطق وجود موظفي جمارك دبي».

• الإفصاح عن المبالغ النقدية أو الشيكات والمعادن الثمينة التي تفوق 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

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