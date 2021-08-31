اقتصادية دبي و«زوهو» تعزّزان التحول الرقمي للشركات في الإمارة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظمت اقتصادية دبي متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، و«زوهو»، شركة تقنية عالمية تمتلك أكبر مجموعة من المنتجات في هذا المجال، مؤخراً عدداً من ورش العمل حول برنامج «زوهو ون»، وهو عبارة عن مجموعة موحدة قائمة على التخزين السحابي، تضم أكثر من 45 تطبيقاً يربط الخدمات الوظيفية المتنوعة في الشركات بسلاسة، ويسهم في جعل التكنولوجيا متاحة وبأسعار معقولة لجميع الشركات العاملة في إمارة دبي ومساعدتهم في رحلتهم للتحول الرقمي.

ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في شهر نوفمبر عام 2020 بين الطرفين، بهدف تعزيز مكانة مدينة دبي رائدة في مجال الرقمنة، ونموذجاً عالمياً في قيادة اقتصاد المعرفة التنافسي. ولمساعدة أصحاب الرخص من مجتمع الأعمال في اختيار وتنفيذ التطبيقات اللازمة من حزمة «زوهو ون»، قام فريق زوهو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالتعاون مع اقتصادية دبي بتنظيم ورش عمل تدريبية حصرية ومجانية، خلال النصف الأول من العام الجاري، للشركات المحلية المسجلة لدى اقتصادية دبي، حيث تعرّفوا إلى كيفية تبني تطبيقات برنامج «زوهو ون» وتنفيذ أتمتة عمليات المبيعات والشؤون المالية والتعاون لتعزيز الإدارة اليومية لأعمالهم. كما تعرّفوا بشكل خاص إلى كيفية دمج برامجهم وأنظمتهم الحالية مع برنامج إدارة علاقات العملاء من «زوهو». وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر المهيري: «تسهم اقتصادية دبي في تشجيع الشركات بجميع أحجامها في رحلتهم للتحول الرقمي، وذلك من خلال استخدام برنامج (زوهو ون) الذي يُمكن الشركات المحلية المسجلة لدى اقتصادية دبي من الاستفادة من 45 تطبيقاً تساعد على إدارة الأعمال بسلاسة بأسعار معقولة، ومجاناً للسنة الأولى. وتُمكّن التطبيقات السحابية أيضاً الشركات على العمل من أي مكان، والاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتسريع نموها».

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