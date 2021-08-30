"الإمارات للألمنيوم" تسجل أقوى أداء مالي نصف سنوي على الإطلاق

المصدر: أبوظبي - وام

حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 1,74 مليار درهم وهو أقوى أداء مالي نصف سنوي للشركة على الإطلاق.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3,49 مليار درهم بزيادة بلغت 111% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي فيما بلغت الإيرادات 10,8 مليار درهم مقارنة بـ 9,7 مليار درهم في النصف الثاني من العام الماضي و9 مليار درهم في النصف الأول من العام 2020.

وبلغ هامش الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، في قطاع الألمنيوم 32 بالمائة، مقارنة بـ 26 بالمائة في النصف الثاني من العام 2020 و20 بالمائة في النصف الأول من العام 2020، مما يجعله من بين أفضل الهوامش على مستوى العالم لشركات الألمنيوم.

وارتفعت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة إلى نحو 86 بالمائة من مبيعات الشركة من الألمنيوم مقارنة بنسبة 75 بالمائة خلال النصف الثاني من العام 2020 و69 بالمائة خلال النصف الأول من العام 2020.

وحققت مصفاة الطويلة للألومينا رقماً قياسياً في الإنتاج، حيث بلغ 1,09 مليون طن، متجاوزاً الطاقة الإنتاجية للمصفاة التي بدأت العمل في العام 2019. كما قامت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، الشركة الفرعية لتعدين البوكسيت التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بتصدير 5,85 مليون طن من البوكسيت مقارنة بـ 5,47 مليون طن في النصف الثاني من العام 2020.

وانخفضت مبيعات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من المعدن إلى 1,18 مليون طن مقارنة بـ 1,25 مليون طن في النصف الثاني من العام 2020 و1,27 مليون طن في النصف الأول من العام 2020.

ووصل عدد عملاء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى حوالي 442 عميلاً في 57 دولة بنهاية النصف الأول من العام 2021. ويعتبر الألمنيوم الذي تصنعه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة بعد النفط والغاز.

وفي الإمارات باعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 140 ألف طن من الألمنيوم للعملاء المحليين الذين يصنعون كل شيء من قطع غيار السيارات إلى إطارات النوافذ للسوق المحلية والتصدير.

في يناير، ولأول مرة في العالم، بدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، بما يكفي لإنتاج 40 ألف طن في العام الأول مع إمكانية التوسع بشكل كبير. حيث تعد مجموعة BMW هي أول عميل لألمنيوم CelestiAL من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والمصنوع بالطاقة الشمسية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "ارتفع الطلب العالمي على الألمنيوم، المعدن الذي يجعل الحياة العصرية ممكنة، مع تعافي الاقتصادات العالمية من آثار جائحة كوفيد-19. فالتزام العديد من الحكومات حول العالم بإعادة البناء بشكل أفضل من أجل تحقيق المرونة المجتمعية في المستقبل يشير إلى توقعات طويلة الأجل جيدة لسوق الألمنيوم. وينصب تركيزنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على "الألمنيوم عالي الجودة" المصنّع وفقاً لمواصفات العملاء لاستخداماتهم المحددة، مما يضع الشركة في مكانة جيدة للاستفادة من هذا الطلب المتزايد".

وأضاف: "على الرغم من أن أداءنا المالي في النصف الأول من العام 2021 كان أفضل أداء لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الإطلاق، فقد كان بإمكاننا أن نحقق أداءً أفضل. كان إنتاج الألمنيوم منخفضاً قليلاً، كما كنا نعمل على تطوير مصانع الكربون التابعة للشركة، مع التركيز على الخروج من عنق الزجاجة فيما يتعلق بإنتاج الألمنيوم والعودة إلى تحقيق النمو فيه. فعلى غرار العديد من الشركات الصناعية الأخرى، تأثرت شركتنا بالتحديات اللوجيستية العالمية، التي تضمنت عدم توفر الحاويات، ولكننا نتبنى حالياً أساليب متنوعة للاستجابة لهذه التحديات مثل الشحن المجزأ".

من جانبه قال زهير الرجراجي، المدير المالي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "لدينا توقعات إيجابية لسوق الألمنيوم العالمية، والتي نعتقد أنها ستظل قوية على المدى الطويل، مدفوعة بالتوجه السريع نحو محايدة الكربون، وتعزيز سلسلة التوريد".

وأضاف: "قدرة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تحقيق تدفقات نقدية كبيرة في ظل ظروف السوق المزدهرة، يعزز مركزها المالي من خلال تقليل نسبة المديونية، ويساعد في الإعداد للمرحلة التالية من تطورها المؤسسي".

وبلغ متوسط سعر الألمنيوم في بورصة لندن 2,245 دولاراً للطن خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة بـ 1,812 دولاراً للطن خلال النصف الثاني من العام 2020 و1,592 دولاراً للطن خلال النصف الأول من العام 2020.

وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتشغيل 52 خلية صهر جديدة في الطويلة خلال النصف الأول من هذا العام، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية بمقدار 60 ألف طن. ومن المتوقع تشغيل 14 خلية صهر جديدة خلال النصف الثاني من عام 2021، لترفع الطاقة الإنتاجية السنوية بمقدار 18 ألف طن أخرى.

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