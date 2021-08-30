مؤشر الأعمال.. تسهيلات مصرفية حصرية لحاملي رخصة «تاجر»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

يقدم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، تسهيلات مصرفية لحاملي رخصة «تاجر» التي تُعنى بترخيص الأعمال الحرة التي تمارس من محل الإقامة في دبي، وتمكين الأنشطة المختلفة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع خمسة بنوك هي: «دبي التجاري»، «المشرق»، «الإمارات الإسلامي»، «أبوظبي التجاري»، و«دبي الإسلامي»، وذلك في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة المتنوعة إلكترونياً، وتمكين أصحاب المشروعات الناشئة في دبي، للاستفادة من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لنمو أعمالهم.

وتسعى اقتصادية دبي إلى تعزيز التجارة الإلكترونية، وتنافسية اقتصاد الإمارة، وتحقيق رؤية الحكومة في التحول الرقمي وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية. وتعمل باستمرار على توطيد الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصاً في القطاع المالي، لجذب ودعم أصحاب المشروعات الناشئة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الصعيد الاقتصادي، فضلاً عن تبسيط وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي.

وبموجب الاتفاقية مع بنك دبي التجاري، سيتمكن أصحاب رخصة «تاجر» من خلال الحلول المصرفية الذكية، من فتح حسابات في البنك دون أي حد أدنى للرصيد، والحصول على أسعار تفضيلية على التحويلات المحلية والدولية، إضافة إلى الحصول على دفتر شيكات مجاناً. كما سيكون بإمكان حاملي رخصة «تاجر» أيضاً استرداد ما يصل إلى 100% من رسوم رخصهم التجارية، بناءً على متوسط الرصيد اليومي في حساباتهم المصرفية، إضافة إلى الحصول على بطاقة ائتمان وتحويل رسوم الرخص التجارية الخاصة بهم إلى خطة سداد ميسرة بفائدة 0% قابلة للسداد خلال فترة تصل إلى ستة أشهر أو 12 شهراً.

ومن خلال الخدمات المصرفية المرنة من بنك أبوظبي التجاري، تم تصميم الحساب الإلكتروني للأعمال لتلبية احتياجات الشباب الطموح، وتمكينهم من التركيز على إدارة مشروعاتهم، والتقليل من الجهد المبذول في إتمام المعاملات المصرفية اليومية. وتشتمل خصائص الحساب الإلكتروني للأعمال على كل من: بطاقة خصم تستخدم عالمياً، ودفتر شيكات، وإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فضلاً عن كشف حساب إلكتروني مجاناً، وتسهيلات التحويلات المالية، وخدمة سداد الفواتير، دون أن يتطلب الحساب وجود حد أدنى للرصيد.

أما باقة «الإمارات الإسلامي» فتشتمل على إعفاء من رسم الحفاظ على الرصيد الأدنى للحساب لأول 12 شهراً، دون رسوم خدمات مدير الحساب، وخصم بنسبة 50% على العمليات التي تتم عبر القناة الإلكترونية، وأسعار تفضيلية على العملات الأجنبية.

بدورها، تضم باقة حساب التاجر للأعمال من بنك دبي الإسلامي مزايا حصرية لفتح حساب دون حد أدنى للرصيد، ودون رسوم سنوية للسنة الأولى، وإلغاء رسوم الوصول الكامل إلى الخدمات المصرفية للأعمال عبر الإنترنت، فضلاً عن إلغاء رسوم خدمة الرسائل القصيرة، وبطاقة خصم «فيزا» مقبولة دولياً.

وأوضح قطاع التسجيل والترخيص التجاري أنه يمكن لأصحاب رخصة «تاجر» التواصل مع بنك المشرق عن طريق الموقع الإلكتروني، أو من خلال زيارة الفرع في منطقة «ديرة»، فرع قرية الأعمال – مبنى B، كما يمكن التواصل مع بنك دبي التجاري من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على CBDDED إلى الرقم 4266 لمعرفة العرض، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني dedsbaccount@cbd.ae؛ كما يمكن التواصل مع بنوك: «أبوظبي التجاري»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات الإسلامي» عن طريق المواقع الإلكترونية لهذه البنوك.

ويعمل قطاع التسجيل والترخيص التجاري باستمرار على توطيد الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارة، إذ يركز على تقديم الدعم لأصحاب رخصة «تاجر»، وتوفير التسهيلات لأصحاب المشروعات، فضلاً عن فتح قنوات جديدة عبر تعزيز التعاون مع كبرى منافذ البيع.

• اقتصادية دبي تعاونت مع 5 بنوك لتقديم التسهيلات المصرفية للمتعاملين.

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