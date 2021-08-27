«طيران الإمارات» تعزز خدمتها إلى سلطنة عُمان برحلة أسبوعية رابعة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعتزم «طيران الإمارات» تعزيز خدمتها إلى سلطنة عُمان، فقد أعلنت الناقلة، أمس، أنها ستضيف رحلة أسبوعية رابعة بين دبي ومسقط، اعتباراً من 28 أغسطس الجاري. وستتيح زيادة الرحلات من وإلى مسقط مزيداً من خيارات الاتصال للعملاء الذين يسافرون إلى دبي، وعبرها، إلى شبكة الناقلة العالمية المتنامية، وكذلك لعملائها الذين يزورون السلطنة. ويتزامن هذا الإعلان مع استعدادات السلطنة لإعادة فتح حدودها أمام السياح الذين يحملون شهادة تطعيم معتمدة، اعتباراً من الأول من سبتمبر 2021. وستسهم الرحلة الجديدة في تلبية الطلب وتوفير قدر أكبر من المرونة والاختيار والاتصال للعملاء أثناء التخطيط لأسفارهم.

واعتباراً من 28 أغسطس الجاري، ستقلع الرحلة «ئي كيه 866» من مطار دبي الدولي في الساعة 2:15 فجراً، وتصل إلى مسقط في الساعة 3:30 فجراً. أما رحلة العودة «ئي كيه 867» فستغادر مطار مسقط الدولي في الساعة 4:40 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 5:55 صباحاً. ويمكن للعملاء حجز التذاكر على emirates.com وتطبيق «طيران الإمارات» ومكاتب مبيعاتها وعبر وكلاء السفر، وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت. ومع إقدام مزيد من دول العالم على إعادة فتح حدودها، وتخفيف القيود على السفر الدولي، تواصل «طيران الإمارات» توسيع شبكتها بأمان واستدامة. فقد استأنفت الناقلة خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة، واستعادت نحو 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة. ويستطيع العملاء التوقف أو السفر إلى دبي، المدينة المفتوحة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. ولضمان سلامة المسافرين والزوار والمجتمع، فإن اختبار PCR السلبي لـ«كوفيد-19» إلزامي لجميع القادمين إلى دبي وللركاب (العابرين) الترانزيت. وحافظت دبي، منذ استئناف نشاطها السياحي بأمان في يوليو 2020، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، فقد فتحت المدينة أبوابها أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، حيث توفر لهم مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. كما أن دبي أيضاً واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يشكل شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

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