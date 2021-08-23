"فيرجن أوربت" تطرح أسهمها للتداول في بورصة "ناسداك"

المصدر: لونق بيتش (كاليفورنيا) - وام

أعلنت شركة "فيرجن أوربت"، المتخصصة في إطلاق الصواريخ الفضائية وحلول الفضاء، "فيرجن أوربت" من خلال شركتها الأم "فايكو يو أس آيه إنك"، وشركة "نيكستجين أكويزيشن كورب II"، "نيكستجين" المسجلة في بورصة ناسداك تحت رمز (NGCA) وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.. عن إبرام اتفاقية اندماج نهائية "اتفاقية الاندماج" يتم بموجبها طرح أسهم شركة "فيرجن أوربت" للتداول العام.

ومن المتوقع أن توفر هذه الصفقة عند إغلاقها، ما يصل إلى 483 مليون دولار من العائدات النقدية للشركة المدمجة، بما في ذلك ما يصل إلى 383 مليون دولار من النقد المحتفظ به في الحساب المضمون لشركة "نيكستجين" "بافتراض عدم وجود عمليات استرداد" و100 مليون دولار مضمونة أيضاً من خلال عمليات استثمار خاص في الشركة.

وستحتفظ الشركة المدمجة بإسم "فيرجن أوربت" ومن المتوقع أن يتم إدراجها في بورصة ناسداك تحت رمز "VORB". وبموجب الصفقة، تم تقدير قيمة "فيرجن أوربت" بقيمة مبدئية بلغت حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن تغلق الصفقة قرابة نهاية العام، وتخضع عملية الإغلاق لعوامل عديدة من بينها موافقة مساهمي شركة "نيكستجين"، والموافقة أو التنازل عن شروط الإغلاق المعتادة الأخرى.

وتتكون قاعدة المساهمين الحاليين في شركة "فيرجن أوربت" من "فيرجن قروب" (فيرجن)، وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" إضافة للإدارة والموظفين. وسيقوم المساهمون الحاليون في "فيرجن أوربت" بتحويل كامل حصصهم للشركة المدمجة. وبافتراض عدم وجود أي عمليات استرداد من قبل مساهمي شركة "نيكستجين"، فمن المتوقع أن يحتفظ مساهمو "فيرجن أوربت" الحاليون بحصة تقرب من 85% من الشركة المدمجة، وأن يمتلك المساهمون العامون في "نيكستجين" ما يقرب من 10%، في حين تحصل مؤسسات الاستثمار الخاص على 3%، وشركات الاستحواذ لأغراض خاصة على 2%، فور أغلاق الصفقة.

وقال السير ريتشارد برانسون، مؤسس "فيرجن أوربت"إن فريق فيرجن أوربت برهن قدرته على استنباط أفكار ومقاربات وقدرات جديدة.. وهم يعملون على الاستفادة من تجربتهم الناجحة في دخول مجال عمليات الإطلاق التجاري واستثمار هذه التجربة لإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل الكبيرة التي تواجه عملائهم.

وتابع : نحن سعداء بإدراج فيرجن أوربت للتداول العام بدعم من شركائنا في نيكستجين والمستثمرين الرائعين الآخرين. إنه إنجاز آخر بفضل تضافر جهود الجميع من أجل بناء تكنولوجيا فضائية من شأنها إحداث تغييرات إيجابية في العالم."

ومن جانبه قال عبد الله شديد، المدير التنفيذي لقسم الدمج والاستحواذ والنمو في مبادلة إن فيرجن أوربت من الشركات التي أحدثت تغييرات ملموسة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة، ومن المتوقع أن يكون إدراج أسهمها للتداول العام خطوة مهمة في مسيرة نجاحاتها المستمرة.

وتابع إن حرصنا على الاستثمار في فيرجن أوربت منذ تأسيسها يؤكد ثقتنا في قدرة الشركة على أن تتبوأ موقعاً قيادياً في هذا القطاع، كما أنه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للفضاء في دولة الإمارات والتي تكللت مؤخراً بنجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

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