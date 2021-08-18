«أدنوك» و«فرتيجلوب» تعززان تعاون الإمارات واليابان في الطاقة منخفضة الكربون

المصدر: أبوظبي ــ وام



أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بالتعاون مع شركة «فرتيجلوب» عن بيع شحنة من الأمونيا الزرقاء إلى شركة «إنبكس» اليابانية لاستخدامها في مجال توليد الكهرباء.

ويأتي بيع هذه الشحنات ثمرةً جهود مشتركة تم الإعلان عنها أخيراً، لتعزيز التعاون الصناعي بين الإمارات واليابان، ودعم تطوير سلاسل توريد جديدة للأمونيا الزرقاء بين البلدين، خصوصاً في أعقاب بيع شحنات من الأمونيا الزرقاء من إنتاج الإمارات إلى شركتي «إيتوشو» و«إديمتسو» اليابانيّتين.

وتتمتع «أدنوك» و«إنبكس» بعلاقات شراكة وثيقة وطويلة الأمد، إذ تشارك «إنبكس» في عدد من امتيازات «أدنوك» في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، وهي شريك مع «أدنوك» و«بورصة إنتركونتيننتال» في بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة. كما أعلنت «إنبكس» أخيراً عن تعاونها مع «أدنوك» وشركاء يابانيين آخرين لتنفيذ اتفاقية دراسة مشتركة بغرض استكشاف الإمكانات التجارية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في دولة الإمارات.

وستقوم شركة «فرتيجلوب»، المشروع المشترك بين «أو سي آي» 58%، و«أدنوك» 42%، بإنتاج الأمونيا الزرقاء في مصنعها «فرتيل» في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي لتسليمها إلى متعاملي «أدنوك» في اليابان.

وتعزز هذه الشحنات إنتاج الأمونيا الزرقاء في أبوظبي، والذي من المتوقع أن يزداد مع برنامج الإنتاج منخفض التكلفة المخطط له في «فرتيل».



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