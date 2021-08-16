طيران الإمارات تزين طائراتها بملصق وشعار الـ50

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفالاً بالعام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت طيران الإمارات عن تزيين عدد من طائرات أسطولها بملصق اليوبيل الذهبي للدولة. ويتضمن الملصق على "الإيرباص A380"، و"البوينغ 777-300ER" عبارة "الإمارات العربية المتحدة 50" بالعربية والإنجليزية، مكتوبةً باللون الذهبي. ويغطي ملصق الخمسين جانبي هيكل الطائرة، مع المحافظة على الألوان المميزة لطيران الإمارات.



ويتميز الملصق بالاستخدام الذكي للكلمات والأحرف المشتركة. ففي الجانب العربي، تشكل كلمة "الإمارات" اسم الناقلة والكلمة الأولى من "الإمارات العربية المتحدة" باللون الذهبي ذاته. أما على الجانب الإنجليزي فإن اسم الناقلة Emirates هو الكلمة الثالثة من اسم الدولة United Arab Emirates.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "استوحينا فكرة الطائرات التي تحمل شعار اليوبيل الذهبي لدولتنا من الرؤية والتصميم والشغف والروح الخلاقة التي تحلى بها الآباء المؤسسون، ورحلة الخمسين عاماً الحافلة بالإنجازات التي دشنوها لتشكيل دولة ألهمت العالم. فقد أصبحت الإمارات العربية المتحدة، اليوم من أكثر البلدان تواصلاً مع العالم، وأطلقت مهمة فضائية. وستكون الخمسون عاماً القادمة متجذرةً ونابعةً من طموحات لا تعرف حدوداً، حيث تمضي دولتنا قدماً في مبادراتها المستقبلية وتطوير قدراتها الوطنية ودعم الابتكار، وتعزيز مكانتها كرائدة عالمية في مجالات شتى لتبقى نبراساً هادياً للأجيال".



وتفخر طيران الإمارات، منذ تأسيسها بتجسيد طموحات دولة الإمارات ونشر قيمها وقصة نجاحها الملهمة في كل ركن من أركان شبكتها، وترفع علم الدولة في جميع أنحاء العالم. ورسخت الناقلة، على غرار موطنها ومركزها، الإمارات العربية المتحدة، مكانتها على الساحة العالمية في مدة قصيرة نسبياً. كما تُظهر الملصقات أيضاً قوة ومرونة صناعة الطيران الوطنية ذات المستوى العالمي، التي تجمع وتحقق التواصل بين الأشخاص والشركات والاقتصادات عبر العالم.



وبالإضافة إلى رمزه لتاريخ الدولة، فإن الرقم "50" يتجلى بخطوط ديناميكية ورشيقة، حيث تعبّر الدوائر والمنحنيات عن الخصائص والإنجازات الحيوية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخمسين عاماً الماضية، التي فاقت حدود الممكن، مسترشدة بقيادة حكيمة ذات رؤية. كما أن "شعار عام الخمسين" جاء وسط دائرةٍ تشكل جزءاً من الرقم ذاته.



وانطلقت الطائرة الأولى، بالملصق الذهبي و"شعار الخمسين"، إلى فرانكفورت مطلع الأسبوع الجاري، وهي من طراز (A380) بتقسيم الدرجات الأربع، حيث تحتوي على مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.



وستنجز طيران الإمارات، تزيين مزيد من الطائرات بالملصق الذهبي و"شعار الخمسين" على مدى الشهر المقبل. ويستغرق الانتهاء من كل طائرة في المتوسط 3 أيام عمل وجهود 14 من العاملين في "مركز مظهر الطائرات" الكائن في المركز الهندسي لطيران الإمارات بدبي. وستجوب طائرات الإمارات بالملصق الجديد، من الآن ودخولاً على العام المقبل جميع محطات الناقلة، بما فيها لوس أنجلوس ولندن وواشنطن العاصمة وميونيخ وزيوريخ وباريس، لتساهم في نشر رسالة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر العالم.

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