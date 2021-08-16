«سلامة» تسجل صافي دخل قدره 40.29 مليون درهم للنصف الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم «سلامة»، أمس، عن نتائجها المالية المدققة للربع الثاني من عام 2021.

وأفادت الشركة في بيان، بأنها سجلت صافي دخل قدره 40.29 مليون درهم للنصف الأول من عام 2021، وواصلت المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، إذ أظهرت أداءً قوياً في تحسين ربحية الأعمال الأساسية، ودخل الاستثمار مع ارتفاعه بنسبة 87.53% إلى 31.91 مليون درهم في النصف الأول 2021، مقارنة بـ17.01 مليون درهم للفترة نفسها من العام الفائت.

كما بلغ صافي دخل الاكتتاب 84.96 مليون درهم، بزيادة قدرها 1.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت «سلامة» ذلك إلى الخطوات المهمة التي اتخذتها لتعزيز قدراتها الرقمية، بإعادة هيكلة إجراءاتها وعملياتها وخدمات البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، فضلاً عن ضوابط الاكتتاب المتشددة.

وأوضحت أنه مع تركيزها الاستراتيجي على السوق الإماراتية المحلية، التي ترى فيها الإمكانات الأكبر للنمو، فقد استقر إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة في الربع الثاني من عام 2021 عند 655.51 مليون درهم، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي، رغم التحديات الاقتصادية السائدة وسط استمرار تداعيات جائحة «كوفيد-19».

كما حققت الشركات التابعة لـ«سلامة» في مصر والجزائر نتائج إيجابية بتسجيلها أرباحاً مشتركة وصلت إلى 15 مليون درهم في النصف الأول من عام 2021، مقارنة بـ18.83 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»، جاسم الصديقي، إن النتائج التي حققتها «سلامة» في الربع الثاني من عام 2021 تعكس أداء الشركة القوي، ومرونتها الكبيرة في مواجهة ظروف السوق الصعبة.

وأضاف: «نجحنا في مواصلة النمو، ونشهد زيادة في الدخل الاستثماري ودخل الاكتتاب. أما بالنسبة للنصف الثاني من عام 2021، فإننا نثق بقدرتنا على زيادة أرباحنا التشغيلية، وتحقيق هدفنا المتمثل في توفير قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين وحملة وثائق التكافل، على حد سواء».

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