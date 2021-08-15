«كهرباء الشارقة» تنجز 50% من خط نقل المياه من الرحمانية إلى العزرة

المصدر: الشارقة ■ وام

أنجزت إدارة المياه في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 50% من مشروع تمديد خط استراتيجي لنقل المياه، من منطقة «الرحمانية» إلى «العزرة»، والذي يُعد استكمالاً للخط المحيط بمدينة الشارقة، ما يعزز من كفاءة الشبكة وتنظيم ضغط المياه، ويخدم جميع المناطق التي يمر بها، لا سيما المدينة المستدامة بجوار الرحمانية ومنطقة أم فنين.

وقال مدير إدارة المياه في الهيئة، المهندس عصام الملا، إن المشروع الجديد الذي تنفذه الهيئة يعتبر خطوة كبيرة نحو تعزيز قدرة الهيئة على تزويد خدمات المياه النقية لقاطني الإمارة بشكل مستدام.

وأضاف أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى تطوير مشروعات المياه واستدامتها من خلال توسعات ومشروعات تطويرية طموحة.

وأكد أن الهيئة تتبع أحدث المواصفات الفنية في إنتاج وتوزيع المياه، بهدف الوصول إلى أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وتحرص على استخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ على جودة المياه في تنفيذ خطوط شبكات المياه.

وكشف أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى نحو 20.21 مليون درهم، في ما يبلغ طول الخط أكثر من 12 كيلومتراً بقطر 600 ملم، لافتاً إلى أنه تم بدء العمل في المشروع خلال مارس الماضي، ومن المخطط إنجازه بالكامل في مارس 2022.

وأكد الملا أن فريق العمل يعمل باجتهاد للتغلب على الصعوبات والتحديات التي قد تحدث أثناء التنفيذ، وإدخال الخط الجديد في منظومة نقل وتوزيع المياه في إمارة الشارقة قبل الموعد المحدد.

وقال إن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في مناطق إمارة الشارقة كافة، ضمن خطة محددة لتوفير إمدادات المياه، وتحقيق التنمية المستدامة، والإدارة المتكاملة للموارد المائية الطبيعية المحدودة وموارد المياه غير التقليدية التي تشمل المياه المحلاة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل فعال.

ويتضمن المشروع أعمال الحفر، وتمديد الأنابيب، وإنشاء غرف محابس التحكم، وتوصيل الخط الجديد بالخطوط القائمة، وأعمال الحماية وصيانة الطرق المحيطة، في وقت تم فيه استخدام أنابيب الكاربون ستيل المحمية بطلاء «إيبوكسي» الآمن صحياً، وفق أحدث المواصفات العالمية المتبعة في أنظمة توزيع ونقل المياه العذبة.

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