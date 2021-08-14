السيارات المستعملة.. تسهيلات في السداد وتأجيل القسط الأول 6 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

طرحت وكالات سيارات وشركات لتجارة المركبات عروضاً على السيارت المستعملة، لتعزيز المبيعات، وبالتزامن مع عودة التعافي السريع للعديد من القطاعات الاقتصادية.

وتتضمن تلك العروض تأجيل القسط الأول لمدة ستة أشهر، وصيانة مجانية، وتمديداً للضمان، وتأميناً وتسجيلاً مجانيين للسيارة، فضلاً عن تسهيلات في سداد الدفعة الأولى، مع توافر خيار استبدال السيارة.

عروض حصرية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة المسعود للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عرفان تانسل، إن الشركة تطرح حزمة من العروض الحصرية ذات القيمة المُضافة للمتعاملين على السيارات المستعملة، بالتزامن مع عودة الانتعاش التدريجي لقطاع السيارات، والتعافي السريع للعديد من القطاعات الاقتصادية من تأثيرات جائحة «كوفيد-19».

وأضاف أن العروض الجديدة تندرج في إطار حملات موسم الصيف التي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز نمو المبيعات ضمن قطاع السيارات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن العروض تستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

وأوضح تانسل أن العروض الصيفية على السيارات المستعملة والمعتمدة ذات عدد الأميال المنخفضة، تشمل أقساطاً شهرية مناسبة، فضلاً عن المزايا الخاصة بالسيارات الجديدة، وفي مقدمتها: صيانة مجانية حتى 20 ألف كيلومتر، مع سنة ضمان على الأقل، وتأمين وتسجيل المركبة بشكل مجاني، إضافة إلى تسهيلات في الدفعة الأولى، مع توافر خيار استبدال السيارة.

وذكر أن العرض يسري على السيارات المستعملة من طرز نيسان: «إكس تريل»، و«باثفايندر»، و«ألتيما»، و«كيكس»، وإنفينيتي: «كيو 70»، و«كيو إكس 70»، و«كيو 50»، «كيو إكس 50»، و«كيو 30»، ورينو «كوليوس»، و«تاليسمان»، و«كابتشر».

تنشيط المبيعات

في السياق نفسه، قال المدير العام لـ«شركة العطار للسيارات المستعملة»، يوسف حسن، إن الشركة توفر عروضاً تتضمن تأميناً وتسجيلاً مجانيين، مشيراً إلى أن العروض تستمر حتى أوائل سبتمبر 2021.

وأوضح حسن أن العروض تستهدف تنشيط المبيعات على السيارات المستعملة خلال فترة الصيف، لافتاً إلى أن من المنتظر أن تؤدي العروض الى زيادة تراوح بين 10 و15% في مبيعات السيارات المستعملة خلال الصيف.

خفض الأسعار

بدوره، قال مسؤول المبيعات في «شركة السهم لتجارة السيارات»، صالح محمد، إن الشركة توفر عرضاً خلال فصل الصيف يتضمن دفع أول قسط بعد ستة أشهر، مع تأمين وتسجيل مجانيين. وأكد محمد وجود إقبال على الاستفادة من هذه التيسيرات، لافتاً إلى أن المبيعات تشهد نمواً يراوح بين 10 و15%، وفقاً لطراز السيارة والموديل.

ورأى أن خفض سعر السيارة في العروض المطروحة، عملية صعبة عموماً، نظراً لأن الربح الذي تحققه الشركات من السيارات المستعملة قليل أساساً ولا يحتمل التخفيض.

أما مسؤول المبيعات في شركة «إكزوتيك لتجارة السيارات»، حسن محمد، فذكر لـ«الإمارات اليوم» أن الشركة توفر تسهيلات في شراء السيارات المستعملة، تتيح للمشترين عدم دفع أي مبالغ بشكل فوري أو نقدي، ومنها مبالغ التأمين والتسجيل، على أن يتم إضافتها إلى الأقساط، في إطار سعر السيارة المستعملة ككل.

واتفق مع نظيره محمد بوجود صعوبة في خفض سعر السيارة نفسها، كون هامش الربح قليلاً ولا يحتمل التخفيض.

عملية تقييم

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«فولكس واغن علي وأولاده»، عمار الجهماني، إن الشركة طرحت عرضاً خلال يوليو الماضي على السيارات المستعملة من طرازي: «تيرامونت» العائلية و«تيجوان».

وأوضح أن العرض تضمن تقييم السيارات المستعملة من جانب الوكالة، وإضافة 10 آلاف درهم إلى سعرها بعد التقييم، مشيراً إلى أن هذا الدعم تحمله المكتب الإقليمي والوكيل مناصفة.

وأكد أن العرض استهدف تنشيط المبيعات على السيارات المستعملة خلال فترة الصيف، وقد أدى بالفعل إلى رفع المبيعات بنسبة 10% على الأقل.

مستهلكون يطالبون بخفض أسعار السيارات

وصف المستهلك أحمد خلف العروض التي تطرحها وكالات وشركات لتجارة السيارات المستعملة بأنها جيدة، وتتضمن تسهيلات في الشراء، مطالباً بأن تشمل تخفيضات على أسعار السيارات المستعملة ذاتها.

واتفق المستهلك سمير رشيد على أهمية وجود تسهيلات تشجع على شراء السيارات المستعملة، وأن تمتد تلك التسهيلات لتشمل خفضاً في الأسعار، خصوصاً في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيدـ19»، واستمرار خفض الرواتب لدى بعض الجهات. ورأى أن خفض أسعار السيارات المستعملة، إلى جانب التسهيلات، سيكون في مصلحة وكالات وشركات السيارات نفسها وليس المستهلك فقط، لأنها ستقود الى زيادة المبيعات بشكل ملموس.

من جهتها، قالت المستهلكة ريما حسن، إن العروض تتضمن تسهيلات جيدة، مشيرة إلى أنها استفادت منها بشكل شخصي، مستدركة أن وجود تخفيضات في سعر السيارة نفسه سيدعم الشراء بشكل أكبر، ويتيح خيارات أكثر أمام المستهلكين.

طراز «مازيراتي»

قالت «شركة الطاير للسيارات» إنها توفر عروضاً على السيارات المستعملة من طراز «مازيراتي»، تتضمن تمديداً مجانياً للضمان، وصيانة مجانية تتضمن فحص 121 نقطة في السيارة من قبل خبراء مدربين في مصنع «مازيراتي»، لضمان أعلى مستويات الجودة.

عرض «هوندا»

طرحت شركة «هوندا» للسيارات عروضاً للمركبات المستعملة، تضمن خيارات تمويل متنوعة مع عدد من البنوك، وفحص أكثر من 100 نقطة في السيارة، وضماناً مجانياً لفترة 12 شهراً على الأقل، فضلاً عن 12 شهراً مساعدة على الطريق، وعروض مبادلة تنافسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news