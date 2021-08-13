«كهرباء دبي» تطلق برنامج «شباب الطاقة النظيفة»

المصدر: دبي ■ وام

أطلق مركز الابتكار، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، برنامج «شباب الطاقة النظيفة» لاستقطاب المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف المجالات، وتوسيع معارفهم وخبراتهم الفنية والعملية، في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة ومهارات ريادة الأعمال.

يشتمل البرنامج على باقة متنوعة من ورش العمل التدريبية، والجلسات التعليمية المتخصصة، والزيارات الميدانية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين. واستقطب البرنامج أكثر من 100 طلب مشاركة من شتى جامعات دولة الإمارات، وبدأ دوراته التدريبية، بالتزامن مع يوم الشباب العالمي 2021، أمس، بمشاركة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي.

ويعزز برنامج «شباب الطاقة النظيفة» مكانة مركز الابتكار، بوصفه منصة تعليمية عالمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، والتعاون المثمر مع المدارس والجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن «مركز الابتكار، ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يدعم جهود الهيئة لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتمكين الشباب وإثراء تجربتهم، ليكونوا حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ويرسخ المركز تجربة دبي لاستشراف وصناعة مستقبل الطاقة والمياه، ضمن منظومة متكاملة قائمة على الكوادر الوطنية، إضافة إلى استقطاب أفضل المواهب والكفاءات الإقليمية والعالمية، ما يجعله منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة».

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