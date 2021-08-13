«شعاع كابيتال» تستهدف رفع أصولها إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت شركة «شعاع كابيتال» بأنها تستهدف رفع الأصول المدارة لديها إلى 20 مليار دولار في السنوات المقبلة، من 14 مليار دولار في الوقت الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال» الإماراتية، جاسم صديقي، في لقاء مع «CNBC عربية»، إن «قطاع إدارة الأصول بالشركة كان السبب الرئيس لارتفاع الأرباح بالنصف الأول من العام الجاري»، مضيفاً أن شركته تسعى للتخارج من الأصول غير الجوهرية الموجودة لديها.

وأوضح، صديقي أن حصيلة التخارج من الأصول في النصف الأول بلغت 300 مليون درهم، متوقعاً بلوغ حصيلة النصف الثاني من العام الجاري 100 مليون درهم.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«شعاع كابيتال»، أنه من المتوقع طرح شركة (SPACs) بالبورصة الأميركية خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يكون إجمالي الطروحات 3 شركات، وتعمل (SPACs) في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة.

وفيما يتعلق بالتوزيعات النقدية، قال صديقي، إن الشركة متفائلة بالتوزيعات، لاسيما بعد تحقيق نتائج إيجابية في النصف الأول، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف رفع الأصول المدارة لديها إلى 20 مليار دولار في السنوات المقبلة، من 14 مليار دولار في الوقت الحالي.

يشار إلى أن «شعاع كابيتال»، كشفت عن نيّتها إطلاق منصة تكنولوجية رقمية جديدة لإدارة الثروات.

وأفادت الشركة بأن تطوير منصة التكنولوجيا المالية الجديدة، يهدف إلى تزويد المستثمرين بتجربة سلسة وشاملة في مجال إدارة الثروات الرقمية، بالاعتماد على توظيف التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، «وذلك بغية الارتقاء بالتجربة الإدارية والاستشارية التقليدية الشخصية والمخصصة إلى مستوى مختلف بكل معنى الكلمة». وستعمل المنصة الجديدة على تعزيز قدرات منتجاتها الخاصة بالاعتماد على خدمات «شعاع» في مجالي الاستثمار وإدارة الأصول، لإرساء معيار جديد لتجربة المستخدم، وتقديم الاستشارات، وتخصيص المحافظ الاستثمارية.

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