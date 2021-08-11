68 مليون درهم صافي أرباح «أغذية» النصفية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة أغذية ش.م.ع» عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021، حيث حققت المجموعة ربحاً صافياً بلغ 67.9 مليون درهم، وإيرادات بقيمة 1.32 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2021، ما يمثل نمواً بنسبة 61% و21%، على الترتيب، على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي ضوء هذه النتائج، عززت «أغذية» من قدرتها على اغتنام فرص النمو الإقليمية، من خلال دمج كل من شركة الفوعة، ومخبز وحلويات الفيصل، وشركة النبيل للصناعات الغذائية، ضمن قسم الأعمال الاستهلاكية في المجموعة، وفي ضوء الاستحواذ على الشركات الثلاث ارتفعت إسهامات الإيرادات الصافية للقسم بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 65%، في حين حقق قسم الأعمال الزراعية نسبة 35% المتبقية من إيرادات المجموعة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»، خليفة سلطان السويدي: «سجّلت (أغذية) أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول لعام 2021، ما يعكس ثبات عزيمتنا في وجه الاضطرابات التي تشوب الاقتصاد العالمي. ومع انتقالنا إلى النصف الثاني من العام، نتطلع إلى تحقيق أهداف استراتيجية النمو الخاصة بنا لنصبح الشركة الرائدة في إنتاج الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، بالتزامن مع التركيز على جهود الحفاظ على ريادتنا للسوق ومرونتنا المالية، ومنح القيمة المستدامة لأصحاب المصلحة».

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