675 مليون دولار تجارة الإمارات مع اسرائيل بنهاية يوليو

المصدر: دبي - وام

أعلن جناح إسرائيل المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" وغرفة التجارة الإسرائيلية (FICC) عن أحدث الاحصائيات للتبادل التجاري بين البلدين.

ووفقاً لبيانات جمارك دبي، شهدت الأشهر الخمسة الأولى منذ توقيع اتفاقيات السلام عقد شراكات تجارية ثنائية وصلت قيمتها إلى 250 مليون دولار أميركي بينما بلغ حجم التجارة الإجمالية حوالي 675 مليون دولار لغاية تاريخ 29 يوليو 2021.

وأفاد اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية مؤخراً إنه في الأشهر القليلة الماضية بلغ الحجم الإجمالي للتجارة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة (الصادرات والواردات من السلع والخدمات) أكثر من 100 مليون دولار شهريا. وأوضح الاتحاد أنه في حال استمرت الاتجاهات الحالية على هذا الزخم فمن المتوقع أن يرتفع معدل الأعمال التجارية إلى حوالي 1.5 مليار دولار بنهاية عام 2021. هذا الطلب السنوي مشابه لذلك الخاص بالمعاملات التجارية لإسرائيل مع دول مثل روسيا أو البرازيل.

وهناك مؤشرات بأن تتسارع هذه العملية بعد معرض إكسبو 2020 دبي، مع ازدياد فرص العمل كنتيجة مباشرة للتعرض للتجارة الدولية، فضلاً عن نضج مستوى الأعمال القائمة لتعزيز التجارة التي لا تزال في طور الإعداد بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة وتقوية سبل التعاون بين مختلف كيانات الأعمال الدخول في منصب الملحقين التجاريين على سيبل المثال لا الحصر.

وبناءً على حجم تجارة الإمارات مع دول أخرى غير عربية في المنطقة فمن المرجح أن تشهد طلبًا بقيمة 5 مليارات دولار إضافية في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام. يضع هذا الحجم التجاري الإمارات العربية المتحدة في قائمة أكبر عشرة شركاء تجاريين لإسرائيل إلى جانب الهند وفرنسا.

وحتى الآن تم التوقيع والتصديق على عشرة اتفاقيات ومذكرات تفاهم أو هي في طور التصديق تشمل اتفاقية الاستثماراتفاقية الطيران مذكرة تفاهم بشأن الخدمات المالية اتفاقية بين وزارتي المالية، اتفاقية الإعفاء من التأشيرات (سارية اعتبارًا من 01/07/2021)، مذكرة تفاهم حول العلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم بين هيئات الاستثمار، مذكرة تفاهم لمنع غسل الأموال، مذكرة تفاهم بشأن الصحة اتفاقية الازدواج الضريبي.

من جانبه، قال زئيف لافينائب رئيس العلاقات الدولية وتطوير الأعمال في قسم العلاقات الدولية في اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، إن هدفنا الرئيسي هو تسهيل الأعمال وتوطيد فرص التوفيق بين أعضائنا. الذين لديهم خبرة واسعة ومتعددة في مجالات الصناعة والاستيراد والتصدير والتقنية المنخفضة والتكنولوجيا العالية وتجار الجملة والتجزئة ومقدمي الخدمات في جميع قطاعات السوق تقريباً. يتطلع مركز اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية إلى معرفة الفرص التجارية الإضافية لكل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل التي سيتم إنشاؤها أو تمكينها خلال أكسبو 2020 دبي.

وأضاف لافي، انه كجزء من اتفاقيات إبراهيم فقد بنينا علاقات متينة مع غرفة تجارة دبي ونشرنا دراسة اقتصادية مشتركة ووقعنا اتفاقية شراكة استراتيجية. كما وقعت اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة أبوظبي والعديد من مذكرات التفاهم مع المنطقة الحرة بمطار دبي والمنطقة الحرة لجبل على (جافزا) ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمارومؤسسة لتنمية الصادرات. بالإضافة إلى ذلك نحن نعمل مع شركة البحرين للتصدير وأبرمنا مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة البحرين وشركة البحرين للتصدير.

وأحدث اتفاق مع القطاع الخاص وأهمها تم في مارس 2021 وهو شراء شركة مبادلة الإماراتية أسهما بقيمة 1.1 مليار دولار في حقل غاز إسرائيلي. ومن بين المساهمين التجاريين الرئيسيين الآخرين من القطاع الخاص وقعت شركة مصدر ومقرها أبوظبي في يناير 2021 وشركة إي دي إف للطاقة المتجددة الإسرائيلية على اتفاقية تعاون استراتيجي والتي تنص على استثمار ذراع الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمار الإماراتي مبادلة مئات الملايين من الدولارات في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في إسرائيل.

وشهد أكتوبر 2020 توقيع مذكرة تفاهم ملزمة بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية المملوكة لدولة إسرائيل (EAPC) والجسر البري MED-RED ومقرها الإمارات العربية المتحدة لتخزين ونقل النفط عبر شبكة أنابيب EAPC.

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